Турэксперт Барзыкин заявил о преимуществах для россиян безвиза со Шри-Ланкой

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что безвизовый режим со Шри-Ланкой даёт россиянам и экономию средств, и возможность проще посещать интересный для них курорт.
«До 31 мая у нас там была льгота, по которой визы выдавались бесплатно, а теперь мы вошли в перечень 30 с лишним стран, имеющих безвизовый режим, поэтому при обеспечении мер безопасности это будет достойная и емкая дестинация. Плюс безвизовый режим —это минимум 15-20% плюс к потоку, а россияне, конечно, чувствительны к этому, потому что стоимость визы составляла 70$», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Барзыкин.Ранее совместное исследование ЮMoney и туроператора Anex показало, что у россиян возрос интерес к круизам.
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Мелисса Тимофеева