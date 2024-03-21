Шольц назвал доходы от замороженных российских активов бесхозными

Фото: сайт Кремля
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что доходы от замороженных в Европе российских активов никому не принадлежат и назвал их бесхозными. Такое мнение он высказал в Брюсселе на саммите ЕС, пишут РИА Новости.
По мнению европейского политика, вполне гуманно направлять доходы от замороженных активов России на закупку вооружения для Киева, ведь это «деньги из воздуха», они никому не принадлежат.
Еврокомиссия (ЕК) подготовила план, на основании которого доходы от замороженных в западных банках российских активов, полученные после февраля 2022 года, подлежат изъятию.
Согласно подсчётам брюссельских чиновников, доходы от изъятых активов РФ достигают примерно 3 миллиарда евро ежегодно, то есть к 2027 году на Украину может быть направлено до 15 миллиардов евро.
Важно отметить, что замороженная сумма в 300 миллиардов долларов, которая принадлежит России, остается целой и невредимой и продолжает храниться в европейских банках.
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Еврокомиссия (ЕК) подготовила план, на основании которого доходы от замороженных в западных банках российских активов, полученные после февраля 2022 года, подлежат изъятию.
Важно отметить, что замороженная сумма в 300 миллиардов долларов, которая принадлежит России, остается целой и невредимой и продолжает храниться в европейских банках.
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Мария Федоровцева