В ЕС начнётся обсуждение передачи Киеву доходов от российских активов

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Постоянные представители стран-членов Евросоюза приступят к процедуре согласования предложения Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов для военной помощи Украины.
Отмечается, что данный вопрос будет в ходе заседания, которое состоится в понедельник 15 апреля в 16:00 по московскому времени.
Днём ранее высокопоставленный источник из Евросоюза рассказал журналистам в Брюсселе, что предложение ЕК уже обсуждается на техническом уровне в рабочей группе. Его согласование ожидается уже в апреле.
Пункт предстоящего заседания о согласовании предложения ЕК стоит в числе тех, которые требуют предварительной дискуссии. Таким образом, для его утверждения может понадобиться несколько заседаний.
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Днём ранее высокопоставленный источник из Евросоюза рассказал журналистам в Брюсселе, что предложение ЕК уже обсуждается на техническом уровне в рабочей группе. Его согласование ожидается уже в апреле.
Пункт предстоящего заседания о согласовании предложения ЕК стоит в числе тех, которые требуют предварительной дискуссии. Таким образом, для его утверждения может понадобиться несколько заседаний.
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Анастасия Чинкова