Сибирская компания расширит площадь машиностроительного завода в Подмосковье

В Подмосковье станут выпускать больше полуприцепов-рефрижераторов, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Новосибирская компания «СибЕвроВэн», производящая эту продукцию, в два раза увеличит мощности своего завода на территории региона за счёт строительства ещё одного цеха.