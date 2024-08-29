Сибирская компания расширит площадь машиностроительного завода в Подмосковье

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Подмосковье станут выпускать больше полуприцепов-рефрижераторов, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Новосибирская компания «СибЕвроВэн», производящая эту продукцию, в два раза увеличит мощности своего завода на территории региона за счёт строительства ещё одного цеха.
Производственная площадка в городском округе Щёлково будет запущена в работу в течение двух лет.
По её словам, приступить к строительству цеха компания рассчитывает во II квартале будущего года. А уже через год запланирован ввод в эксплуатацию. На предприятии будет создано не менее 200 новых рабочих мест.
Компания «СибЕвроВэн» входит в тройку ведущих производителей полуприцепов и около 15 лет занимается производством фургонов рефрижераторов для грузовых транспортных средств. Несколько лет назад было запущено производство полуприцепов рефрижераторов.
Читайте также:
В Подмосковье провели семинар-совещание по аудиту закупок
Счётная палата выявила недостаток финансирования строительства трассы М-12
В Ступине на земле за 1 рубль будут производить кирпич с глиняным покрытием
«У компании уже есть производственная площадка площадью 8 тыс. кв. м. на территории городского округа Щёлково, где каждый месяц производят 100 единиц техники. После запуска второго цеха компания сможет увеличить объём выпускаемой продукции не менее чем в два раза. Общий объём инвестиций в реализацию проекта оценивается в 500 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на площадке XI Международного форума технологического развития «Технопром-2024».
По её словам, приступить к строительству цеха компания рассчитывает во II квартале будущего года. А уже через год запланирован ввод в эксплуатацию. На предприятии будет создано не менее 200 новых рабочих мест.
Компания «СибЕвроВэн» входит в тройку ведущих производителей полуприцепов и около 15 лет занимается производством фургонов рефрижераторов для грузовых транспортных средств. Несколько лет назад было запущено производство полуприцепов рефрижераторов.
Читайте также:
В Подмосковье провели семинар-совещание по аудиту закупок
Счётная палата выявила недостаток финансирования строительства трассы М-12
В Ступине на земле за 1 рубль будут производить кирпич с глиняным покрытием
Лора Луганская