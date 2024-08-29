В Подмосковье провели семинар-совещание по аудиту закупок

Фото: пресс-служба правительства МО/Евгений Пронин
Семинар-совещание по теме «Аудит закупок: теория, практика, результаты» провели в Доме правительства Московской области, мероприятие было приурочено к 30-летию образования подмосковной Контрольно-счетной палаты, сообщает пресс-служба правительства региона.
Семинар открыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Он отметил важную роль Счётной палаты РФ и Контрольно-счётной палаты Московской области в обеспечении эффективного использования госбюджета и в ряде других областей.
В рамках мероприятия глава региона вручил областные награды руководителям, аудиторам и представителям инспекторского состава контрольно-счетных органов. В частности, председатель Контрольно-счётной палаты Московской области Виктор Королихин получил орден Преподобного Сергия Радонежского. Вручены были также благодарности губернатора и почётные грамоты.
В семинаре-совещании приняли участие представители Счётной палаты РФ, Контрольно-счётной палаты Подмосковья и пятнадцати других регионов России.
Читайте также:
На предприятиях в Долгопрудном создадут более 1,6 тыс. новых рабочих мест
Московская область вместе с Газпромом догазифицирует около 1 тысячи СНТ
Воробьёв поставил задачу полностью подготовить все школы к 1 сентября
«Роль Счётной палаты всем прекрасно известна. Это и цифровизация, и современные подходы, и внимательный анализ ценообразования, новых методик. Важны и надзорные функции. Приоритетные направления работы Счётной палаты мы претворяем на нашем региональном уровне. Контрольно-счетная палата Московской области помогает использовать ресурсы эффективно, получать максимальную отдачу от бюджетных расходов», — сказал Андрей Воробьёв.
В рамках мероприятия глава региона вручил областные награды руководителям, аудиторам и представителям инспекторского состава контрольно-счетных органов. В частности, председатель Контрольно-счётной палаты Московской области Виктор Королихин получил орден Преподобного Сергия Радонежского. Вручены были также благодарности губернатора и почётные грамоты.
В семинаре-совещании приняли участие представители Счётной палаты РФ, Контрольно-счётной палаты Подмосковья и пятнадцати других регионов России.
Читайте также:
На предприятиях в Долгопрудном создадут более 1,6 тыс. новых рабочих мест
Московская область вместе с Газпромом догазифицирует около 1 тысячи СНТ
Воробьёв поставил задачу полностью подготовить все школы к 1 сентября
Лев Каштанов