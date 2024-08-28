В Ступине на земле за 1 рубль будут производить кирпич с глиняным покрытием

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В Подмосковье будут выпускать ангобированный кирпич, то есть кирпич, покрытый белой или цветной глиной. Для этого новый производственно-складской комплекс построит компания «Михневская керамика», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Предприятию предоставили под проект земельный участок на территории городского округа Ступино в рамках программы «Земля за 1 рубль».
В Ступине компания работает уже более 20 лет и выпускает четыре вида кирпича. В рамках нового инвестпроекта предприятие запустит производство кирпича с ангобированной поверхностью, используемого в отделке стен внутри и снаружи зданий. При этом компания планирует использовать сырьё, произведенное на действующем предприятии.
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«Инвестиции в строительство и запуск производства ангобированного кирпича составят 50 млн рублей. «Михневская керамика» построит производственно-складской комплекс площадью 3 тыс. кв. м. Запустить завод планируют в IV квартале 2026 года. На нём создадут 30 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В Ступине компания работает уже более 20 лет и выпускает четыре вида кирпича. В рамках нового инвестпроекта предприятие запустит производство кирпича с ангобированной поверхностью, используемого в отделке стен внутри и снаружи зданий. При этом компания планирует использовать сырьё, произведенное на действующем предприятии.
«Организация имеет большой опыт работы в производстве кирпича. Продукция компании применялась в строительстве оснований таких сооружений, как здания Совета Федерации, Госдумы и Храм Христа Спасителя», – добавила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.В Министерстве напомнили, что подобрать локацию для размещения бизнеса, в том числе по программе «Земля за 1 рубль», можно на Инвестиционной карте Московской области.
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Лора Луганская