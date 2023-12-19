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В Чечне запустят производство «Джихад-машины» в 2024 году

Хакимов: В Чечне в 2024 году запустят производство «Джихад-машины» для СВО
19 декабря 2023, 02:06
Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

Министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов заявил, что в 2024 году планируется запуск серийного производства «Джихад-машины» для нужд СВО на базе завода «Чеченавто». Об этом пишет ТАСС.

«Первые образцы военной техники будут презентованы главе Чеченской Республики до конца текущего месяца. Мы надеемся уже со следующего года запустить серийное производство для нужд СВО», — цитирует агентство слова собеседника.

Хакимов отметил, что в проекте принимает участие Российский университет спецназа (РУС), а также оборонная компания «НОТ», специализирующаяся на надстройках зенитных установок.

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#сво
#чечня
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В ГД внесли проект о немедленном освобождении больных осужденных по решению суда
19 декабря 2023, 01:12

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Верховый суд внёс в Госдуму законопроект, согласно которому постановление суда об освобождении осуждённого по причине болезни подлежит немедленному исполнению, следует из электронной базы ГД РФ.
«Постановление суда в части освобождения осуждённого от отбывания наказания в связи с болезнью подлежит немедленному исполнению», — говорится в документе.

Согласно пояснительной записке, так как на постановление суда, которым принято решение об освобождении из-за болезни, могут быть поданы представление или апелляционная жалоба, такое постановление вступает в силу спустя 15 суток после вынесения.

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#госдума
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Умерла народная артистка России Александра Жигалова
19 декабря 2023, 00:53

Фото: iStock/SergeyPankratov

На 95-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Жигалова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Оренбургский драмтеатр им. Горького.
«Скорбная весть пришла в наш театр. Ушла из жизни народная артистка РФ Александра Павловна Жигалова. На оренбургской сцене за более чем полвека ею сыграны лучшие роли в произведениях мировой драматургии», — сообщили в театре.

Уточняется, что Александра Жигалова умерла в понедельник, 18 декабря. Причины смерти актрисы не называются.

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#актриса
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Путин упростил получение гражданства РФ для граждан трёх стран
Путин упростил выдачу гражданства РФ жителям Белоруссии, Казахстана и Молдавии
19 декабря 2023, 00:23

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Президент РФ Владимир Путин упростил для граждан Белоруссии, Молдавии и Казахстана получение российского паспорта. Соответствующий указ опубликован на российском портале правовой информации.
В документе говорится, что обратиться с заявлением о получении гражданства России могут постоянно проживающие на территории страны дееспособные совершеннолетние граждане перечисленных стран.

Нововведения начинают действовать со дня подписания указа президентом.

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Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего в Марьинке Рудакова
18 декабря 2023, 22:36

Фото: kremlin.ru

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу, который оставил погибший в Марьинке российский военный Роман Рудаков, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, 21-летний Роман Рудаков нёс службу на специальной военной операции и принимал участие в освобождении Марьинки. По предварительной информации, штурмовая группа Рудакова попала в засаду. Они держали оборону до последнего, отказавшись сдаваться.

В этом здании после обнаружили тела девяти российских солдат. На одном из кирпичей было обнаружено, предположительно, последнее послание Рудакова. «Кто меня найдёт, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате», - сообщалось в послании.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова «позаботиться о матери, сестре и брате», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе оборонного ведомства.

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МЧС: Последнюю группу россиян, эвакуированных из Газы, доставили в Домодедово
18 декабря 2023, 22:23

Фото: iStock/skyNext

Последнюю группу из 73 россиян, эвакуированных из сектора Газа, доставили в столичный аэропорт Домодедово.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию.

В ответ, израильская сторона начала наземную операцию против сектора Газа. Анклав погрузился в гуманитарный кризис, жители Газы остались без домов и питания, в больницах закончились медикаменты и топливо.

«Спецбортом МЧС России прибыла заключительная группа эвакуированных из сектора Газа граждан РФ. Самолет Ил-76 МЧС России доставил из Каира в аэропорт Домодедово 73 гражданина, в том числе 45 детей», - прокомментировали ситуацию представители МЧС.

В ведомстве также отметили, что им удалось эвакуировать из Газы всех россиян, которые изъявили на то своё желание, а именно – 1124 человека.

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#рф
#сектор газа
#эвакуация
#россияне
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Евросоюз ввел санкции против главкома ВКС РФ Афзалова
18 декабря 2023, 21:37

Фото: iStock/designer491

Европейский союз опубликовал 12 пакет антироссийский санкций, эта информация размещена на официальном сайте ЕС.
В новый пакет санкций попал главнокомандующий Воздушно-космическими силами Российской Федерации Виктор Афзалов.

Как сообщается в документе, Афзалов «несёт ответственность за проведение операций против Украины».

В 12 пакете антироссийский санкций Евросоюза оказались 147 фигурантов, 86 из которых юридические лица, а 61 – физические.

Новый пакет санкций также запрещает импорт из России ювелирных алмазов и других товаров. Теперь граждане РФ не могут занимать руководящие должности в европейских компаниях.

Отмечается, что в настоящий момент в санкционных списках ЕС находятся 1950 физических и юридических лиц, относящихся к РФ.

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#импорт
#ес
#рф
#вкс
#санкции
#россия
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Психиатр Рудов: «Отмечать Новый год в одиночестве даже показано»
18 декабря 2023, 21:07

Фото: istockphoto.com/maximkabb

Психиатр Виктор Рудов заявил, что ничего вредного в том, чтобы отмечать Новый год в одиночестве, нет.
«Надо прекратить слушать всех вокруг. Порой нам навязывают установки, которые не имеют ничего общего с реальностью и так называемой психической пользой. По моему мнению, отмечать Новый год в одиночестве, напротив, даже показано. Это прекрасное время для того, чтобы привести голову в порядок, поразмыслить над своим будущим, провести работу над ошибками и отдохнуть от работы и иногда семьи», — поделился в беседе с Общественной Службой Новостей Рудов.

Он подчеркнул, что одиночество не всегда является признаком депрессии или апатии. По его словам, встречать Новый год самостоятельно – некая перезагрузка, благодаря которой можно поразмыслить над своей жизнью и построить планы на будущее.

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#новый год
#будущее
#психиатр
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Финансист Разуваев не рекомендовал покупать недвижимость с целью заработка
18 декабря 2023, 20:45

Фото: istockphoto.com/Nuttawan Jayawan

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что сейчас нецелесообразно покупать недвижимость с целью заработать.
«На мой взгляд, влезать сегодня во всю эту историю с покупкой жилья с целью заработка не стоит. Правительство хочет остудить рынок недвижимости, да и ставки по ипотеке нынче высокие. Конечно, каждый конкретный случай необходимо рассматривать отдельно, спрогнозировать аренду и только тогда делать выводы о том, насколько покупка квартиры может быть выгодным решением», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Разуваев.

Он отметил, что альтернативным вариантом вложения средств могут стать долгосрочные бонды.

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#покупка
#недвижимость
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Воробьёв принял участие во встрече предпринимателей из Белоруссии и Подмосковья
18 декабря 2023, 19:28

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьёва

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в бизнес-форуме для предпринимателей из Белоруссии и Подмосковья.
Форум состоялся в индустриальном парке «Великий камень», расположенном в 25 километрах от границы с Белоруссией.

«Россия и Белоруссия - дружественные страны, поддерживают друг друга в ключевых направлениях. Наши президенты подают пример тому, как нужно сотрудничать и дорожить отношениями. Что касается бизнеса, то это очень важная составляющая для того, чтобы обеспечивать качество жизни», - прокомментировал форум Воробьёв.

Глава Подмосковья заявил, что со своей стороны готов предоставить предпринимателям бесплатную землю, быстрое присоединение к коммуникациям, а также финансовые инструменты поддержки.

«Белорусские коллеги заинтересовались нашим форматом Light Industrial, его применением в широком масштабе, управлением индустриальным парками. Потому что Light Industrial - это возможность разместить огромное количество резидентов на небольшой территории. Особенности этой системы в том, что мы предоставляем инфраструктуру и готовые производственные площади для промышленных предприятий, которые могут моментально заехать туда и начать свой бизнес», - отметил соучредитель холдинга «Строительный альянс» Артем Петрухин.

На территории Московской области уже функционируют 69 индустриальных парков, в то время как в Белоруссии такой формат пока ещё не применяется. ​Коллеги из региона и Белоруссии уже привели конференцию по обмену опытом в строительстве подобных бизнес-площадок.

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