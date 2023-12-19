В Чечне запустят производство «Джихад-машины» в 2024 году

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Министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов заявил, что в 2024 году планируется запуск серийного производства «Джихад-машины» для нужд СВО на базе завода «Чеченавто». Об этом пишет ТАСС.
«Первые образцы военной техники будут презентованы главе Чеченской Республики до конца текущего месяца. Мы надеемся уже со следующего года запустить серийное производство для нужд СВО», — цитирует агентство слова собеседника.
Хакимов отметил, что в проекте принимает участие Российский университет спецназа (РУС), а также оборонная компания «НОТ», специализирующаяся на надстройках зенитных установок.
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Диана Аванесян