Силуанов: Любые действия с российскими активами встретят симметричный ответ

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Россия готова симметрично ответить на любые действия Запада в отношении своих замороженных активов, заявил в эксклюзивном интервью РИА «Новости» министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Это вопрос не к нам, следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ», — сказал он.По словам министра, заморозка и возможная конфискация суверенных активов России в пользу Украины приводят к отходу других государств от использования доллара и евро.
Ранее лидеры стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) отметили, что российские активы будут оставаться замороженными, пока Украина не получит компенсацию. Вместе с тем, рассматривается возможность использования этих активов для передачи их Киеву.
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