Силуанов: на льготную ипотеку и Минобороны в 2024 году выделят еще 1,5 трлн

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В России на субсидирование льготной ипотеки и нужды Минобороны планируют выделить еще 1,5 трлн рублей. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в беседе с РБК. По его словам, предложение об увеличении расходов федерального бюджета вынесут на обсуждение в парламент.
«Действительно, мы на предстоящую трехлетку составили бюджет исходя из бюджетного правила. <…> Теперь вопрос о текущем годе. Да, мы вышли в парламент с предложением об увеличении расходов федерального бюджета», — отметил он.Силуанов пояснил, что столь крупную сумму направят на субсидирование льготной ипотеки для банков из-за повышения ключевой ставки Центробанка, а также на обслуживание государственного долга и удовлетворение потребностей Минобороны и других силовых органов.
Недавно Минфин сообщал, что профицит федерального бюджета РФ за период с января по сентябрь 2024 года составил 169 миллиардов рублей. На официальном сайте ведомства публиковали сравнение с исполнением бюджета за аналогичный период 2023 года. Нынешний показатель оказался на 1,6 триллиона рублей выше, чем был зафиксирован в прошлом году. Отмечается, что по итогам текущего года профицит федерального бюджета ожидается в пределах двух процентов от ВВП.
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