В Минфине подтвердили новые правила ухода иностранного бизнеса в России

Фото: сайт Кремля
В России ожидаются изменения в условия ухода иностранного бизнеса из страны. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, слова которого приводит РИА Новости.
Отмечается, что минимальный дисконт для осуществления сделок по продаже активов вырастет с 50% до 60%, а взнос в бюджет России значительно повысится с 15% до 25% рыночной цены и далее ещё по 5% в два последующих года.
Напомним, что в настоящее время инвесторы из недружественных государств могут выйти из активов России при условии, что их актив будет продан со скидкой в размере не менее 50%, а в бюджет России будет уплачен взнос в размере 15% рыночной стоимости актива.
Неделей ранее «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо Минфина, сообщил о введении новых условий. Решение о внесении изменений было принято в соответствии с указом президента России Владимира Путина, подписанным 2 октября.
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Напомним, что в настоящее время инвесторы из недружественных государств могут выйти из активов России при условии, что их актив будет продан со скидкой в размере не менее 50%, а в бюджет России будет уплачен взнос в размере 15% рыночной стоимости актива.
Неделей ранее «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо Минфина, сообщил о введении новых условий. Решение о внесении изменений было принято в соответствии с указом президента России Владимира Путина, подписанным 2 октября.
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Анастасия Чинкова