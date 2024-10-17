В Минфине подтвердили новые правила ухода иностранного бизнеса в России

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о повышении МРОТ в России с 2025 года. Согласно документу, с 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда составит 22 440 рублей. Об этом сообщает ГД 17 октября. С инициативой о повышении МРОТ выступило Правительство РФ.