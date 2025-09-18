Силуанов перечислил союзников России

18 сентября 2025, 13:06

Министр Силуанов назвал союзниками России армию, флот и устойчивые финансы

Антон Силуанов (Фото: kremlin.ru)

Министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарной сессии X Московского финансового форума 18 сентября заявил, что у России в союзниках армия, флот и устойчивые финансы.