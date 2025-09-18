Силуанов перечислил союзников России

Достижения.рф

Министр Силуанов назвал союзниками России армию, флот и устойчивые финансы
Министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарной сессии X Московского финансового форума 18 сентября заявил, что у России в союзниках армия, флот и устойчивые финансы.



По его словам, создание стабильной финансовой системы требует закладывать в бюджет меры по снижению зависимости от различных ограничений, в том числе ценовых и количественных, и от доходов от нефти и газа.

Он отметил, что доля нефтегазовых поступлений в доходах бюджета в 2026 году прогнозируется на уровне 22%.

В тот же день Силуанов заверил, что бюджет обеспечит выполнение всех обязательств перед гражданами и бюджетными получателями, независимо от внешних обстоятельств.

