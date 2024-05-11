Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав кабинета министров

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Председатель правительства России Михаил Мишустин предложил Госдуме кандидатуры на посты вице-премьеров и руководителей министерств.
Отмечается, что предложения по составу нового правительства были внесены в соответствии с Конституцией РФ и федеральным законом «О правительстве Российской Федерации».
Согласно документу, кандидатуры вице-премьеров распределены следующим образом:
– Денис Мантуров станет первым заместителем председателя правительства;
– Виталий Савельев назначается вице-премьером, курирующим транспортную отрасль;
– Дмитрий Патрушев займёт пост вице-премьера, курирующего сельское хозяйство и экологию;
– Александр Новак получит должность вице-премьера по топливно-энергетическому комплексы и экономическому блоку;
– Дмитрий Григоренко станет вице-премьером, курирующим финансовую и контрольно-надзорную сферу;
– Дмитрия Чернышенко назначат вице-премьером, который продолжит курировать IT, связь, туризм, спорт, культуру и СМИ;
– Татьяна Голикова станет вице-премьером, курирующим социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей;
– Марат Хуснуллин назначается вице-премьером;
– Алексей Оверчук будет вице-премьером, ответственным за международные вопросы;
– Юрий Трутнев займёт пост вице-премьера, полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.
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