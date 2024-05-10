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«Незачем чинить то, что работает»: Мишустин, Абрамченко, Силуанов — кто покинет кабмин РФ

Трутнев покинет пост вице-премьера: Какие ещё перестановки будут в правительстве
10 мая 2024, 15:21
Фото: iStock/Stanislav Ostranitsa

Фото: iStock/Stanislav Ostranitsa

7 мая после инаугурации российского президента Владимира Путина правительство РФ ушло в отставку.
Какие перестановки произойдут в российском правительстве расскажет редакция «Радио 1».

Зачем правительство уходит в отставку, что будет дальше?




Каждый раз после вступления президента в должность правительство слагает свои полномочия. Затем глава государства издаёт поручение, по которому это правительство продолжает действовать. Председатель становится временно исполняющим свои обязанности.

После инаугурации глава государства должен внести в Госдуму кандидатуру премьер-министра, которую депутаты либо утвердят, либо отвергнут. В случае одобрения новый премьер предлагает президенту новый список вице-премьеров и министров (кроме руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста). Они также должны быть утверждены нижней палатой парламента.

В этом году впервые в истории утверждать состав правительства будет Государственная дума. Так, 10 мая Комитет Госдумы должен будет утвердить главу правительства РФ.

Михаил Мишустин


С 2020 года Михаил Мишустин занимал должность председателя российского правительства. После сложения полномочий, глава РФ Владимир Путин предложил оставить Мишустина на его должности.

Уже сегодня, 10 мая, Комитет Государственной думы утвердит или отвергнет кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра страны.

Юрий Трутнев


Юрий Трутнев покинет пост вице-премьера — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, об этом стало известно источникам РБК. Трутнев сделал действительно большую карьеру в российском правительстве: от депутата Пермской городской думы он дошёл до поста помощника президента, а затем и вице-премьера. Отмечается, что под руководством Трутнева на Дальний Восток было привлечено 3,4 триллиона рублей инвестиций, а также запущено 673 предприятия.

Денис Мантуров


21 мая 2012 года Мантуров был назначен на должность министра промышленности и торговли Российской Федерации, а 15 июля 2022 года Мантуров также получил должность вице-премьера.

Как пишет РБК, Мантуров больше не будет занимать должность главы Минпромторга.

Предполагаемый преемник Мантурова - губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Дмитрий Патрушев и Виктория Абрамченко


Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев может стать новым заместителем председателя правительства. Под его руководство могут отдать те зоны, которые до отставки правительства курировала Виктория Абрамченко, пишет РБК.

2 мая «Ведомости» сообщали, что Виктория Абрамченко может не войти в состав нового правительства РФ.

Антон Силуанов и Максим Решетников


Должность министра финансов при новом правительстве останется за Антоном Силуановым, а пост министра экономического развития — за Максимом Решетниковым, стало известно РБК.

Антон Силуанов занимает должность главы Минфина рекордные 13 лет 6 месяцев. Министром финансов он был назначен в декабре 2011-го. Максим Решетников в 2017–2020 годах был губернатором Пермского края. Минэкономразвития он возглавил в январе 2020 года.

Что говорят об отставке правительства эксперты


По словам политолога Константина Калачёва перемены в составе правительства будут ограниченными, так как президенту незачем «чинить» то, что и так работает. Об этом он заявил в беседе с News.ru. Политолог считает, что перестановки закончатся перестановкой двух-четырёх глав ключевых министерств.

В разговоре с «Радио 1» Калачёв добавил, что много раз обсуждалась смена министра энергетики и министров образования, однако это, по словам Калачева, не принципиально.

«В одну и ту же реку дважды не входят»: Политолог рассказал об изменении в правительстве
«В одну и ту же реку дважды не входят»: Политолог рассказал об изменении в правительстве

По поводу возвращения в Кремль Сергея Собянина политолог выразил свое твёрдое мнение — нет.

Руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков в беседе с URA.RU напомнил, что нынешний состав правительства достался Мишустину от предшественников. В то же время, Михаил Мишустин на своём посту показал достаточно высокую эффективность. Поляков считает, что состав правительства может быть изменён при возвращении на пост российского премьера Мишустина.

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#денис мантуров
#михаил мишустин
Юрий Трутнев уйдет с поста вице-премьера
РБК: Юрий Трутнев уйдет с поста вице-премьера
10 мая 2024, 14:51

Фото: сайт Кремля

Юрий Трутнев покинет пост вице-премьера — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе. Об этом сообщает РБК.
Уточняется, что вице-премьером — полпредом президента в ДФО Трутнева назначили в 2013 году. В 2018 и 2020 годах он переназначался на этот пост.

Осенью прошлого года Трутнев отмечал, что за десять лет на Дальний Восток было привлечено 3,4 трлн рублей инвестиций, а также запущено 673 предприятия, в особенности промышленного и логистического назначения.

Ранее сообщалось, что министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев может стать вице-премьером в новом правительстве страны. Патрушев не будет совмещать свою бывшую должность с нынешней.

Напомним, 7 мая этого года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. После его инаугурации правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.

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#предприятия
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Мишустин раскрыл основные направления работы на посту премьер-министра
Мишустин: в основе работы правительства – послание Путина Федеральному собранию
10 мая 2024, 14:32

Фото: сайт Кремля

Кандидат в премьер-министры России Михаил Мишустин назвал основные направления работы российского правительства после его избрания на пост председателя кабмина. Об этом он заявил в ходе обсуждения кандидатуры председателя кабмина в Госдуме.
Он подчеркнул, что в основе деятельности правительства лежат поручения, данные президентом России Владимиром Путиным Федеральному Собранию, а также масштабная программа социально-экономического развития.

По словам Мишустина, основными направлениями предстоящей работы правительства станут укрепление экономики, цифровая трансформация, поддержка граждан и семей с детьми, повышение благосостояния населения, развитие регионов и инфраструктуры, достижение технологического суверенитета.

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#михаил мишустин
#правительство
#кабмин
#премьер-министр
#госдума
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Картаполов: Фракция «ЕР» единогласно поддержала кандидатуру Мишутина на пост премьера
10 мая 2024, 14:07

Фото: сайт Кремля

Фракция «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера РФ. Об этом написал депутат Госдумы Андрей Картаполов в Telegram-канале.
Фракция КПРФ же воздержится при голосовании по кандидатуре Михаила Мишустина. С таким заявлением ранее выступил Геннадий Зюганов.

Глава российского государства Владимир Путин выразил уверенность в том, что Госдума поддержит кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

Напомним, 7 мая этого года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. После его инаугурации правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.

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#госдума
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#михаил мишустин
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Антон Силуанов сохранит пост министра финансов
10 мая 2024, 13:48

Фото: сайт Кремля

Пост министра финансов в новом правительстве сохранит Антон Силуанов. Об этом информирует РБК со ссылкой на источники.
Отмечается, что Силуанов занимает свой пост на протяжении 13,5 лет. РБК добавил, что официальный запрос в Минфин России, касающийся должности министра финансов, отправлен.

Ранее сообщалось, что министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев может стать вице-премьером в новом правительстве страны.

Напомним, 7 мая этого года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. После его инаугурации правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.

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#послание
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Китай призвал США прекратить подавлять китайские компании
В МИД КНР призвали США перестать необоснованно подавлять китайские компании
10 мая 2024, 13:39

Фото: iStock/ffikretow

Соединённые Штаты должны прекратить эксплуатацию вопросов нацбезопасности в качестве предлога для необоснованного подавления китайских компаний. Об этом официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил в ходе брифинга.
Напомним, что США ввели экспортные ограничения в отношении 37 китайских компаний за действия, направленные якобы против американской нацбезопасности. В документе Минпромторга США также сказано, что часть ограничений связана с предполагаемыми поставками товаров в Россию.

Цзянь подчеркнул, что американская сторона уже давно давит на китайские компании, однако не может предоставить весомые доказательства их действий против нацбезопасности США.

В связи с этим, дипломат призвал американских политиков прекратить политизировать экономические, торговые и научно-технические вопросы, злоупотреблять введением санкций и необоснованно подавлять китайские компании.

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КПРФ воздержится при голосовании по кандидатуре Мишустина на пост премьер-министра
10 мая 2024, 13:22

Фото: сайт Госдумы

Фракция КПРФ воздержится при голосовании по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. Об этом заявил руководитель партии Геннадий Зюганов по итогам встречи членов фракции с кандидатом на пост председателя правительства в Госдуме.
Также Зюганов добавил, что депутаты подготовили свои предложения, которые направили Михаилу Мишустину.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с Михаилом Мишустиным заявил, что в Госдуме должны высоко оценить представленные и.о. премьер-министра результаты работы ранее возглавляемого им правительства и поддержать его кандидатуру на пост председателя кабмина.

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#михаил мишустин
#геннадий зюганов
#правительство
#премьер-министр
#кандидаты
#кпрф
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Стало известно, какую должность отдадут Голиковой в новом составе правительства
РБК: Татьяна Голикова останется на своей должности
10 мая 2024, 13:17

Фото: Официальный сайт Кремля

Вице-премьер Татьяна Голикова в составе нового Кабмина РФ останется на своей должности, об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Татьяна Голикова, занимающая с 2018 года пост вице-премьера по социальным вопросам, останется на этом же посту в новом правительстве, уточнили в издании.

По словам двух собеседников РБК, пост сохранит и министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Напомним, сегодня, 10 мая, Комитет Государственной думы рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя российского правительства. Ранее Мишустина на эту должность одобрил президент РФ Владимир Путин. Мишустин занимает должность премьер-министра России с 2020 года.

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#татьяна голикова
#правительство
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Путин выразил уверенность в поддержке Госдумой кандидатуры Мишустина
10 мая 2024, 12:57

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Госдума поддержит кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что Мишустин недавно был в Госдуме, где представил итоги работы возглавляемого им правительства. Он ​добавил, что ​члены нижней палаты парламента должны оценить это и поддержать кандидатуру политика на пост ​премьера России.

Ранее сообщалось, что Путин внёс в Госдуму постановление об утверждении Мишустина ​премьер-министром страны.

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#михаил мишустин
#владимир путин
#госдума
#кандидаты
#правительство
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В Армении требуют отставки премьер-министра Пашиняна
В Ереване проходят акции протеста и забастовки с требованием отставки Пашиняна
10 мая 2024, 12:40

Фото: сайт Кремля

Оппозиционно настроенные граждане Армении вышли на акции и забастовки в Ереване с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Протесты в прямом эфире транслируют местные телеканалы и новостные порталы.
Отмечается, что многотысячным движением руководит лидер движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт. Они подходят к университетам, где был приостановлен учебный процесс, с призывом к студентам присоединиться к борьбе. В результате, студенты Ереванского государственного университета объявили забастовку и присоединились к акции оппозиционеров.

Ранее Служба национальной безопасности Армении предостерегла участников акций от противоправных действий, подчеркнув, что за них последует наказание по закону.

В последние дни правительственные СМИ Армении, а также западные издания объявили информационную войну из-за действий Баграта. Они обвиняют его в получении денег из России для организации оппозиционного движения в стране.

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#никол пашинян
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#протесты
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