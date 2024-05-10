«Незачем чинить то, что работает»: Мишустин, Абрамченко, Силуанов — кто покинет кабмин РФ

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7 мая после инаугурации российского президента Владимира Путина правительство РФ ушло в отставку.
Какие перестановки произойдут в российском правительстве расскажет редакция «Радио 1».
Каждый раз после вступления президента в должность правительство слагает свои полномочия. Затем глава государства издаёт поручение, по которому это правительство продолжает действовать. Председатель становится временно исполняющим свои обязанности.
После инаугурации глава государства должен внести в Госдуму кандидатуру премьер-министра, которую депутаты либо утвердят, либо отвергнут. В случае одобрения новый премьер предлагает президенту новый список вице-премьеров и министров (кроме руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста). Они также должны быть утверждены нижней палатой парламента.
В этом году впервые в истории утверждать состав правительства будет Государственная дума. Так, 10 мая Комитет Госдумы должен будет утвердить главу правительства РФ.
С 2020 года Михаил Мишустин занимал должность председателя российского правительства. После сложения полномочий, глава РФ Владимир Путин предложил оставить Мишустина на его должности.
Уже сегодня, 10 мая, Комитет Государственной думы утвердит или отвергнет кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра страны.
Юрий Трутнев покинет пост вице-премьера — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, об этом стало известно источникам РБК. Трутнев сделал действительно большую карьеру в российском правительстве: от депутата Пермской городской думы он дошёл до поста помощника президента, а затем и вице-премьера. Отмечается, что под руководством Трутнева на Дальний Восток было привлечено 3,4 триллиона рублей инвестиций, а также запущено 673 предприятия.
21 мая 2012 года Мантуров был назначен на должность министра промышленности и торговли Российской Федерации, а 15 июля 2022 года Мантуров также получил должность вице-премьера.
Как пишет РБК, Мантуров больше не будет занимать должность главы Минпромторга.
Предполагаемый преемник Мантурова - губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев может стать новым заместителем председателя правительства. Под его руководство могут отдать те зоны, которые до отставки правительства курировала Виктория Абрамченко, пишет РБК.
2 мая «Ведомости» сообщали, что Виктория Абрамченко может не войти в состав нового правительства РФ.
Должность министра финансов при новом правительстве останется за Антоном Силуановым, а пост министра экономического развития — за Максимом Решетниковым, стало известно РБК.
Антон Силуанов занимает должность главы Минфина рекордные 13 лет 6 месяцев. Министром финансов он был назначен в декабре 2011-го. Максим Решетников в 2017–2020 годах был губернатором Пермского края. Минэкономразвития он возглавил в январе 2020 года.
По словам политолога Константина Калачёва перемены в составе правительства будут ограниченными, так как президенту незачем «чинить» то, что и так работает. Об этом он заявил в беседе с News.ru. Политолог считает, что перестановки закончатся перестановкой двух-четырёх глав ключевых министерств.
В разговоре с «Радио 1» Калачёв добавил, что много раз обсуждалась смена министра энергетики и министров образования, однако это, по словам Калачева, не принципиально.
По поводу возвращения в Кремль Сергея Собянина политолог выразил свое твёрдое мнение — нет.
Руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков в беседе с URA.RU напомнил, что нынешний состав правительства достался Мишустину от предшественников. В то же время, Михаил Мишустин на своём посту показал достаточно высокую эффективность. Поляков считает, что состав правительства может быть изменён при возвращении на пост российского премьера Мишустина.
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Зачем правительство уходит в отставку, что будет дальше?
Каждый раз после вступления президента в должность правительство слагает свои полномочия. Затем глава государства издаёт поручение, по которому это правительство продолжает действовать. Председатель становится временно исполняющим свои обязанности.
После инаугурации глава государства должен внести в Госдуму кандидатуру премьер-министра, которую депутаты либо утвердят, либо отвергнут. В случае одобрения новый премьер предлагает президенту новый список вице-премьеров и министров (кроме руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста). Они также должны быть утверждены нижней палатой парламента.
В этом году впервые в истории утверждать состав правительства будет Государственная дума. Так, 10 мая Комитет Госдумы должен будет утвердить главу правительства РФ.
Михаил Мишустин
С 2020 года Михаил Мишустин занимал должность председателя российского правительства. После сложения полномочий, глава РФ Владимир Путин предложил оставить Мишустина на его должности.
Уже сегодня, 10 мая, Комитет Государственной думы утвердит или отвергнет кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра страны.
Юрий Трутнев
Юрий Трутнев покинет пост вице-премьера — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, об этом стало известно источникам РБК. Трутнев сделал действительно большую карьеру в российском правительстве: от депутата Пермской городской думы он дошёл до поста помощника президента, а затем и вице-премьера. Отмечается, что под руководством Трутнева на Дальний Восток было привлечено 3,4 триллиона рублей инвестиций, а также запущено 673 предприятия.
Денис Мантуров
21 мая 2012 года Мантуров был назначен на должность министра промышленности и торговли Российской Федерации, а 15 июля 2022 года Мантуров также получил должность вице-премьера.
Как пишет РБК, Мантуров больше не будет занимать должность главы Минпромторга.
Предполагаемый преемник Мантурова - губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Дмитрий Патрушев и Виктория Абрамченко
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев может стать новым заместителем председателя правительства. Под его руководство могут отдать те зоны, которые до отставки правительства курировала Виктория Абрамченко, пишет РБК.
2 мая «Ведомости» сообщали, что Виктория Абрамченко может не войти в состав нового правительства РФ.
Антон Силуанов и Максим Решетников
Должность министра финансов при новом правительстве останется за Антоном Силуановым, а пост министра экономического развития — за Максимом Решетниковым, стало известно РБК.
Антон Силуанов занимает должность главы Минфина рекордные 13 лет 6 месяцев. Министром финансов он был назначен в декабре 2011-го. Максим Решетников в 2017–2020 годах был губернатором Пермского края. Минэкономразвития он возглавил в январе 2020 года.
Что говорят об отставке правительства эксперты
По словам политолога Константина Калачёва перемены в составе правительства будут ограниченными, так как президенту незачем «чинить» то, что и так работает. Об этом он заявил в беседе с News.ru. Политолог считает, что перестановки закончатся перестановкой двух-четырёх глав ключевых министерств.
В разговоре с «Радио 1» Калачёв добавил, что много раз обсуждалась смена министра энергетики и министров образования, однако это, по словам Калачева, не принципиально.
«В одну и ту же реку дважды не входят»: Политолог рассказал об изменении в правительстве
По поводу возвращения в Кремль Сергея Собянина политолог выразил свое твёрдое мнение — нет.
Руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков в беседе с URA.RU напомнил, что нынешний состав правительства достался Мишустину от предшественников. В то же время, Михаил Мишустин на своём посту показал достаточно высокую эффективность. Поляков считает, что состав правительства может быть изменён при возвращении на пост российского премьера Мишустина.
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Евгения Парфентьева