Силуанов предсказал снижение доли наличных денег в российской экономике

Антон Силуанов (Фото: kremlin.ru)
Потребность в расчётах наличными деньгами будет постепенно снижаться, однако полностью не уйдёт. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
В интервью проекту «ТАСС Дети» он отметил, что большинство российских граждан предпочитают расплачиваться, используя банковские карты, и этот процесс будет продолжаться и расширяться. Кроме того, по мнению министра, всё активнее будут использоваться не только безналичные деньги, но и цифровые.
В продолжение разговора глава Минфина также отметил, что доллары всё больше и больше становятся ненужными для россиян. Силуанов рекомендовал хранить сбережения в облигациях федерального займа. Также министр призвал вступать в программу долгосрочных сбережений, назвав её надёжным, выгодным и доходным вложением.
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Александр Бойцов