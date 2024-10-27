Силуанов: создание платежной системы стран БРИКС жизненно необходимо

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Создание платежной системы государств объединения БРИКС — жизненная необходимость, заявил российский министр финансов Антон Силуанов. Чиновник отметил, что нужна альтернатива при сбоях привычной существующей системы, сообщает журналист Павел Зарубин в Telegram.
«Если действующая и для всех привычная система сбоит и не работает, то нужно создавать альтернативу … Кого-то устраивает и нынешняя система, но альтернатива всегда лучше, если есть», — прокомментировал Силуанов.
Перед этим экс-вице-премьер РФ Аркадий Дворкович подчеркивал, что ограничительные меры против России не являются благом для развития экономики. Он также отмечал, что у санкций все же есть вторичные положительные результаты.
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