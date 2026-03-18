Силуанов призвал ускорить продажу государственных активов

18 марта 2026, 16:29

Министр финансов России Антон Силуанов заявил о необходимости усилить координацию между Росимуществом и банком ПСБ для ускорения продажи государственных активов. Об этом он сообщил на расширенном заседании коллегии ведомства по итогам 2025 года и задачам на 2026 год, пишет РИА Новости.