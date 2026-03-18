Силуанов призвал ускорить продажу государственных активов
Министр финансов России Антон Силуанов заявил о необходимости усилить координацию между Росимуществом и банком ПСБ для ускорения продажи государственных активов. Об этом он сообщил на расширенном заседании коллегии ведомства по итогам 2025 года и задачам на 2026 год, пишет РИА Новости.
По словам главы Минфина, одной из ключевых проблем остаётся недостаток информации для инвесторов. Потенциальные покупатели нередко получают данные несвоевременно или в неполном объёме, что приводит к переносу сделок и задержке поступления средств в бюджет.
Силуанов подчеркнул, что повышение прозрачности и оперативности взаимодействия между структурами позволит ускорить процесс приватизации и повысить его эффективность. В 2025 году доходы федерального бюджета от продажи государственного имущества составили около 100 млрд рублей. Аналогичный объём поступлений запланирован и на 2026 год.
