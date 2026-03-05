АТОР: российским туристам вернут деньги за туры в страны Ближнего Востока

05 марта 2026, 14:27

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

Российским туристам полностью вернут деньги за отмененные туры в страны Ближнего Востока. Об этом сообщили в Ассоциация туроператоров России.





По информации организации, совокупный ущерб туроператоров, работавших с направлениями Ближнего Востока или транзитными маршрутами через регион, уже достиг около 2,6 миллиардов рублей. По оценкам отрасли, к концу недели потери могут превысить три миллиарда рублей.



Основные расходы компаний связаны с необходимостью возвращать средства туристам, которые решили отказаться от поездок на фоне военных действий в регионе. Для поддержки отрасли туроператорам разрешат использовать фонды персональной ответственности. Эти средства компании формировали в течение многих лет по требованию правительства. Общий объем таких фондов сейчас составляет около четырех миллиардов рублей, при этом у каждого туроператора есть собственный резерв.



В АТОР также отметили, что туристам, подавшим заявки на возврат средств за отмененные туры, следует учитывать время, необходимое на обработку обращений, и дождаться завершения процедуры возврата.

