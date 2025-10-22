Силуанов рассказал, кому и на сколько проиндексируют выплаты в 2026 году

22 октября 2025, 14:39

Силуанов: бюджетникам повысят зарплату в 2026 году на 7,6%

Фото: iStock/Oleg Elkov

Проект федерального бюджета предусматривает индексацию социальных выплат в 2026 году, при этом бюджетникам повысят зарплату с учетом прогнозированного темпа роста номинальной заработной платы. Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы сообщил министр финансов России Антон Силуанов.