Силуанов рассказал, кому и на сколько проиндексируют выплаты в 2026 году
Проект федерального бюджета предусматривает индексацию социальных выплат в 2026 году, при этом бюджетникам повысят зарплату с учетом прогнозированного темпа роста номинальной заработной платы. Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
По словам министра, в следующем году этот темп составит 7,6%. Силуанов отметил, что выплаты ветеранам и инвалидам, а также материнский капитал проиндексируют на 6,8%.
Страховые пенсии, в свою очередь, вырастут на 7,6%. Это увеличение объединяет две индексации. В последующие годы предусмотрена плановая индексация с 1 февраля и 1 апреля.
Силуанов добавил, что средний размер пенсии по старости к концу 2026 года достигнет 27 117 рублей. Кроме того, в стране наблюдается рост прожиточного минимума. В следующем году он составит 18 939 рублей.
