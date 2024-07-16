Силуанов: Смягчение требований по продаже валютной выручки не связано с курсом

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Еще одно снижение порога возврата валютной выручки — на этот раз с 60% до 40% — не связано с курсом рубля. Национальная валюта в последнее время начала укрепляться по отношению к другим валютам.
Об этом в разговоре с изданием «Ведомости» заявил глава министерства финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, целью снижения нормативов продажи валютной выручки явилось упрощение внешних расчётов. Он отметил, что для участников внешнеэкономической деятельности более комфортной является ситуация, когда часть выручки остаётся на зарубежных счетах и используется в дальнейшем для приобретения импортных товаров.
Требование об обязательной продаже валюты было введено указом президента России с 16 октября 2023 года на фоне падения курса рубля. Изначально порог на зачисление валюты в уполномоченные российские банки составлял 80%. Затем он был снижен до 60%, и вот теперь — до 40%.
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«Живем с тем курсом, который есть», — уточнил глава российского Минфина.
Требование об обязательной продаже валюты было введено указом президента России с 16 октября 2023 года на фоне падения курса рубля. Изначально порог на зачисление валюты в уполномоченные российские банки составлял 80%. Затем он был снижен до 60%, и вот теперь — до 40%.
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Александр Бойцов