ЦБ в десять раз увеличит продажи валюты на внутреннем рынке

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Банк России в десять раз увеличит объем продаж валюты и золота на внутреннем рынке, пишет РБК.
Такой рост связан с двукратным сокращением покупок валюты и золота со стороны Министерства финансов. Как пояснили в издании, Минфин с 6 мая по 8 июня ежедневно будет направлять на покупку валюты и золота 5,55 миллиарда рублей. В свою очередь, Банк России будет зеркалировать эти операции и продавать 11,8 миллиарда рублей.
В результате объем чистых продаж валюты на внутреннем рынке составит эквивалент 6,25 миллиарда рублей ежедневно против 600 миллионов рублей в день месяцем ранее.
Так, размер дополнительных нефтегазовых доходов в мае составит 183,58 миллиарда рублей, прогнозирует Минфин. Отклонение полученных нефтегазовых доходов от ожидаемых составило в апреле минус 72,65 миллиарда рублей.
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В результате объем чистых продаж валюты на внутреннем рынке составит эквивалент 6,25 миллиарда рублей ежедневно против 600 миллионов рублей в день месяцем ранее.
Так, размер дополнительных нефтегазовых доходов в мае составит 183,58 миллиарда рублей, прогнозирует Минфин. Отклонение полученных нефтегазовых доходов от ожидаемых составило в апреле минус 72,65 миллиарда рублей.
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Алёна Самарева