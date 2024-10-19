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Силуанов заявил об ухудшении долговой ситуации в некоторых развитых странах

19 октября 2024, 16:13
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ситуация с долгом в некоторых развитых странах ухудшается из-за, в том числе, последствий пандемии, когда государства наращивали дефицит бюджета и долговые обязательства.
Россия же, по его словам, сейчас проводит ответственную финансовую политику. Он добавил, что высокий долг других стран оказывает влияние на выполнение задач развития инфраструктуры, решения социальных вопросов.

«Денег в результате больших трат на обслуживание долга не хватает. Здесь можно рассуждать о нескольких путях развития: либо долг будет обесцениваться в связи с ростом инфляции, либо бюджетный дефицит будет сокращаться и объём долга в связи с ростом ВВП будет тоже сокращаться. Как будут поступать страны? Нам это важно, поэтому мы хотим ответы получить», — приводит RT комментарий Силуанова.



В то же время сообщается, что США готовы предоставить Украине до $20 млрд долларов в рамках кредита G7. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на Financial Times, предполагается, что долг Украина будет возвращать за счёт прибыли, полученной от замороженных активов России.

Ранее западные страны вдвое сокращали финансовую помощь Украине.

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#долги
Товары из-за рубежа на маркетплейсах РФ предложили обложить НДС
19 октября 2024, 15:19

Фото: istockphoto/mizar_21984

НДС должен взиматься со всех товаров из-за рубежа на маркетлейсах, заявил в рамках Московского финансового форума замглавы российского Минфина Алексей Сазанов. Он подчеркнул, что общие правила налогообложения должны касаться в том числе и интернет-торговли.
«Здесь мы предлагаем не устанавливать никаких предельных порогов, то есть прямо с нуля в отношении товаров электронной торговли взимать НДС», — сказал Сазанов.
Предположительно курировать этот вопрос будут налоговики. Помимо этого, в Минфине предлагают пятипроцентную пошлину на товар зарубежных маркетплейсов, если ценник выше 200 евро.

Ранее сообщалось, что экспортируется тоннами из России в Азию.

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#новости
#товары
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В Азию и США экспортируются тонны мухоморов из России
19 октября 2024, 12:02

Фото: istockphoto/Igor Klyakhin

Тонны мухоморов экспортируются из России в Азию и США. Как пишет издание KP.RU со ссылкой на Россельхознадзор, лидером в этом вопросе стал Пермский край. Таким образом за границу отправили 565 килограммов сушеных грибов.
Уточняется, что далее мухоморы могут предлагаться в капсулах. Согласно информации из общедоступных источников, они якобы увеличивают работоспособность, а также снимают раздражительность с усталостью.

Местные грибники отмечают рост спроса на продукцию. Упоминаются многотысячные контракты. В частности, речь идет о Бельгии, Литве, ФРГ и Италии.

Ранее сообщалось, что Украина обещала Венгрии, и как это связано с Россией.

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#мир
#россия
#сша
#новости
#экспорт
#грибы
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Украина пообещала Венгрии обеспечить поставки нефти из России
МИД Венгрии: Украина пообещала обеспечить поставки российской нефти
19 октября 2024, 00:04

Фото: iStock/zhengzaishuru

После визита в Киев и встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр заявил о намерении украинского коллеги обеспечить поставки нефти из России, сообщает информационное агентство MTI.
«Украинская сторона вновь заявила, что обеспечит бесперебойные поставки стратегически важной нефти, поступающей с Украины в Венгрию», – заявил заместитель министра.

Он отметил, что нефть из России будет проходить через украинскую территорию и поставляться в Венгрию по трубопроводу «Дружба».

Ранее аналитик финансовой группы «Финам» Сергей Кауфман заявил, что прекращение поставок газа из России лишит Украину 40 миллиардов гривен.

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#россия
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МВФ одобрил выделение транша для Украины на сумму свыше миллиарда долларов
МВФ одобрил выделение транша Украины на сумму свыше 1,1 млрд долларов
18 октября 2024, 23:31

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Украине очередного транша в размере более 1 миллиарда долларов США, сообщается на сайте организации.
Исполнительный совет МВФ завершил пересмотр соглашения по программе расширенного финансирования и принял решение о переводе Киеву кредитных средств в размере 1,1 миллиарда долларов США. Они будут направлены на поддержку бюджета страны.

Согласно заявлению, украинская экономика остается устойчивой, несмотря на сложную ситуацию.

Ранее Всемирный банк понизил прогноз роста украинской экономики до 2% в 2025 году. При этом прогноз роста ВВП на 2024 год был оставлен без изменений – 3,2%.

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#доллар
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«Испортили отношения»: Путин призвал США подумать о вреде санкций для доллара
18 октября 2024, 17:35

Фото: istockphoto/jokerpro

Штатам следует подумать о том, что их же антироссийские санкции негативно отражаются на долларе. Об этом на встрече с главами СМИ государств-участников БРИКС заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что Вашингтон портит отношения с Пекином.
«США нужно задуматься – они испортили отношения с Россией, вводят постоянные санкции, и это негативно отражается на них. В том числе на долларе отражается», — сказал глава государства.

Путин добавил, что Москва не занимается целенаправленной дедолларизацией.

Ранее российский лидер говорил, что энергоресурсы РФ «просто безграничны», а китайские партнеры охотно покупают их.

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#мир
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Подмосковная сыроварня победила на международном конкурсе
18 октября 2024, 16:10

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сыроварня De Famille из городского округа Чехов завоевала награды международного сырного конкурса, который проводился в городе Актау в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«На конкурсе сыры De Famille были представлены в трёх категориях: с голубой плесенью, с мытой корочкой и мягкие с белой плесенью. Несколько видов сыра от подмосковной сыроварни завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали конкурса», — говорится в сообщении.
В частности, высшую награду получил изготовленный в сыроварне De Famille «Камамбер» с низким содержанием жира.

В министерстве отметили, что De Famille выпускает сыры по французским рецептам. В этом году в сыроварне завершили расширение: построили новые производственные и складские помещения и установили современное оборудование.

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#награда
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Замглавы Минфина посоветовал россиянам перевести свои сбережения в золото
Замглавы Минфина Моисеев предложил россиянам покупать золото
18 октября 2024, 14:38

Фото: iStock/Nuthawut Somsuk

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сказал, что россиянам сейчас не стоит хранить накопления в иностранной валюте и предложил альтернативу — золото. Об этом он сообщил «Российской газете».
В ходе своего выступления на Московском финансовом форуме заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев отметил, что россиянам стоит воздержаться от хранения сбережений в долларах и евро.

«Американцы и швейцарцы уже ограничили прием своих старых банкнот. Европейцы тоже могут ограничить», — отметил заместитель Минфина.
Вместо того, чтобы нести деньги в банки, россияне хранят их дома «в стеклянных банках». В этом твердо убежден Моисеев. Он также посоветовал согражданам вкладываться в золото — металл стабилен и в наличии его достаточно.

Ранее Минэкономразвития РФ сделал предположение, что к июлю 2026 года курс доллара превысит 100 рублей, а евро приблизится к отметке в 110 рублей.

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#рф
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В Егорьевске построят комплекс по переработке какао-бобов
18 октября 2024, 14:16

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Комплекс по переработке какао-бобов построит на территории городского округа Егорьевск компания «Интермаре», участок для реализации проекта инвестору предоставили по льготной подмосковной программе «Земля за 1 рубль», направленной на поддержку импортозамещения, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Площадь участка под новое производство составляет 2,3 га. Там компания планирует построить производственное и складское помещения общей площадью 4 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.
В свою очередь, зампред правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева рассказала, что в реализацию проекта компания планирует вложить 445 млн рублей. Запуск производства намечен на 2027 год.

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В Минсельхозе оценили рост цен на яйца
Минсельхоз назвал рост цен на яйца обычной практикой
18 октября 2024, 11:31

Фото: iStock/Михаил Руденко

В Минсельхозе назвали рост цен на яйца обычной практикой, а ситуацию с этим продуктом на российском рынке — стабильной. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает РИА Новости. Там же отметили, что средняя стоимость яиц сейчас — 75,1 и 61 рубль за десяток.
«В настоящее время ситуация на рынке продукции птицеводства стабильна. <…> Вместе с тем стоит отметить, что долгосрочные договора, заключаемые между сельхозтоваропроизводителями и торговыми сетями, предусматривают возможность корректировки цен. Это обычная практика, которая применяется в отношении всех товарных категорий, в том числе продуктов питания, и не требует дополнительного регулирования», — пояснили в министерстве.
В Минсельхозе также подчеркнули, что с начала года отпускная стоимость яиц первой и второй категорий упала на 20,6% и 26,6% соответственно.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что крупнейшие птицефабрики России, включая «Вараксино» и «Волжанин», начали повышать отпускные цены на куриное яйцо. В частности, дистрибьютор яиц «Праксис-ово», выпускающий продукцию под брендом «Праксис», уведомил торговые сети о повышении цен с 5 ноября на 8-12% в зависимости от ассортимента. В документе от компании «Вараксино» уточняется, что рост цен обусловлен увеличением себестоимости производства, вызванным сложной геополитической ситуацией.

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