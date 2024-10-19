Силуанов заявил об ухудшении долговой ситуации в некоторых развитых странах

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ситуация с долгом в некоторых развитых странах ухудшается из-за, в том числе, последствий пандемии, когда государства наращивали дефицит бюджета и долговые обязательства.
Россия же, по его словам, сейчас проводит ответственную финансовую политику. Он добавил, что высокий долг других стран оказывает влияние на выполнение задач развития инфраструктуры, решения социальных вопросов.
В то же время сообщается, что США готовы предоставить Украине до $20 млрд долларов в рамках кредита G7. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на Financial Times, предполагается, что долг Украина будет возвращать за счёт прибыли, полученной от замороженных активов России.
Ранее западные страны вдвое сокращали финансовую помощь Украине.
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«Денег в результате больших трат на обслуживание долга не хватает. Здесь можно рассуждать о нескольких путях развития: либо долг будет обесцениваться в связи с ростом инфляции, либо бюджетный дефицит будет сокращаться и объём долга в связи с ростом ВВП будет тоже сокращаться. Как будут поступать страны? Нам это важно, поэтому мы хотим ответы получить», — приводит RT комментарий Силуанова.
В то же время сообщается, что США готовы предоставить Украине до $20 млрд долларов в рамках кредита G7. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на Financial Times, предполагается, что долг Украина будет возвращать за счёт прибыли, полученной от замороженных активов России.
Ранее западные страны вдвое сокращали финансовую помощь Украине.
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Мелисса Тимофеева