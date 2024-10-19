Силуанов заявил об ухудшении долговой ситуации в некоторых развитых странах

В Минсельхозе назвали рост цен на яйца обычной практикой, а ситуацию с этим продуктом на российском рынке — стабильной. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает РИА Новости. Там же отметили, что средняя стоимость яиц сейчас — 75,1 и 61 рубль за десяток.