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Западные страны вдвое сократили финансовую помощь Украине. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные украинского министерства финансов.
В первом полугодии 2024 года западные страны покрыли лишь 27 % всех бюджетных расходов Украины. За последний год финансирование бюджетных расходов Украины сократилось с $19,1 млрд до $10,6 млрд.
В то же время бюджетное бремя Украины увеличилось. В первом полугодии этого года Киев потратил на погашение долга 900 миллионов долларов, а во втором – 5,2 миллиарда долларов, что превышает расходы на образование, здравоохранение и экономику Украины вместе взятые.
Ранее государственный долг Украины увеличился на 3,2 миллиарда долларов и превысил 155 миллиардов долларов. Из них 72,69 процента (112,92 миллиарда долларов США) составляет внешний долг, а 27,31 процента (43,42 миллиарда долларов США) – внутренний.
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В то же время бюджетное бремя Украины увеличилось. В первом полугодии этого года Киев потратил на погашение долга 900 миллионов долларов, а во втором – 5,2 миллиарда долларов, что превышает расходы на образование, здравоохранение и экономику Украины вместе взятые.
Ранее государственный долг Украины увеличился на 3,2 миллиарда долларов и превысил 155 миллиардов долларов. Из них 72,69 процента (112,92 миллиарда долларов США) составляет внешний долг, а 27,31 процента (43,42 миллиарда долларов США) – внутренний.
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Александр Климов