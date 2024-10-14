СП: госдолг регионов снизился почти на 110 миллиардов рублей с начала 2024 года

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Практически на 110 миллиардов рублей снизился госдолг регионов России с начала 2024 года. Как сообщили в Счетной палате, это на 3,4% ниже уровня на начало текущего года. Информация приведена в заключении специалистов к проекту федбюджета на период с 2025 по 2027 гг.
Уточняется, что уменьшился долг по ценным государственным бумагам и коммерческим кредитам. При этом в 30 регионах страны госдолг растет.
Аудиторы видят риски, которые касаются устойчивости бюджетов муниципалитетов и регионов.
Кроме того, сказано, что объем бюджетных кредитов в последние годы растет, поскольку финансируются проекты инфраструктуры, а также предоставляются спецкредиты от казначейства.
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Аудиторы видят риски, которые касаются устойчивости бюджетов муниципалитетов и регионов.
Кроме того, сказано, что объем бюджетных кредитов в последние годы растет, поскольку финансируются проекты инфраструктуры, а также предоставляются спецкредиты от казначейства.
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Никита Кротов