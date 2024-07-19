СК возбудил дело по факту поставок некачественных подшипников для самолетов

Следственные органы ГСУ СКР по Московской области в отношении лиц, личность которых на данный момент не установлена, возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями при исполнении государственного оборонного заказа с использованием контрафактных подшипников. Об этом сообщает URA.ru.