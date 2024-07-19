СК возбудил дело по факту поставок некачественных подшипников для самолетов

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Следственные органы ГСУ СКР по Московской области в отношении лиц, личность которых на данный момент не установлена, возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями при исполнении государственного оборонного заказа с использованием контрафактных подшипников. Об этом сообщает URA.ru.
По информации правоохранителей, в период с 2017 по 2022 год ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» (БЛМЗ) закупала контрафактные подшипники, не соответствующие требованиям к эксплуатации. Это делалось для того, чтобы компания не потеряла крупный оборонный заказ на поставку военных самолетов Ил-76МД-90А.
Изготовление недоброкачественных деталей послужило причиной выхода из строя всех самолетов, что нанесло ущерб обороноспособности России. В настоящее время в БЛМЗ проводятся обыски, допрашиваются руководители организации.
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