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СК РФ проверит информацию о телах мирных жителей в подвалах в зоне СВО

СК РФ проверит данные о телах мирных жителей в зоне СВО, погибших из-за ВСУ
19 июля 2024, 19:44
Фото: Фотобанк Московской области

Фото: Фотобанк Московской области

Следственный комитет России проверит данные об обнаружении в зоне СВО тел мирных жителей, погибших от действий украинских войск. Об этом пресс-служба ведомства сообщила РИА Новости.
Отмечается, что следователи проверят распространившуюся в интернете информацию о том, что в подвалах домов вблизи линии боевого соприкосновения были обнаружены тела мирных жителей.

Днём ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские власти имеют доказательства того, что украинские военные целенаправленно расстреливали мирных жителей Дзержинска, которые отказывались покидать свои дома.



Одна из выживших рассказал, что бойцы ВСУ считали этих людей предателями родины, спокойно заходили в их дома и расстреливали.

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#ск рф
Совершившую подвиг в зоне СВО собаку Победу номинировали на международную премию
19 июля 2024, 19:38

Фото: iStock/Golser

Дворнягу по кличке Победа номинировали на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь». Эта собака совершила подвиг в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает «КП-Самара».
Российский боец Максим с позывным Бурят из Самары нашёл собаку под бетонными плитами в Алёшках в Херсонской области. Собака и военные ВС РФ не раз спасали друг другу жизни. Однажды Победа помогла российским солдатам невредимыми пройти через минное поле.

Когда бойцы ВС РФ возвращались с задания, то заблудились. В этот день была плохая погода, из-за которой потерялась тропа. Военнослужащий Максим скомандовал: «Победа, ищи дорогу!» И через некоторое время дворняга выбежала на тропу и села, указывая путь.

Ранее сообщалось, что сибирские десантники приручили хорька в зоне специальной военной операции, который защищает провизию от грызунов и ежедневно радует «боевых товарищей» лаской.

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#погода
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#сво
#вс рф
#спецоперация
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Боец СВО, могилу которого раскопали на Кубани, мобилизовался по липовой повестке
19 июля 2024, 19:34

Фото: iStock/dragana991

Военный Александр Ерин, тело которого достали из могилы в Красноском крае и перезахоронили в родком посёлке в Тамбовской области, ушёл на фронт по липовой повестке. Об этом супруга бойца рассказала в беседе с агентством «Регнум».
Женщина рассказала, что после объявления частичной мобилизации супруг принёс ей повестку, заявив, что его призвали. Бумага выглядела вполне правдоподобно, однако позднее выяснилось, что никакой повестки ему не отправляли, а на СВО он прошёл добровольцем.

После отбытия по месту службы Ерин регулярно созванивался с супругой. Последний телефонный разговор состоялся 18 июля 2023 года. В этот день мужчина скончался. Жена искала его целый год и лишь в июле узнала, что мужа похоронили в Краснодарском крае.

После этого тело мужчины эксгумировали и перезахоронили на родине в Тамбовской области.

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#военные
#сво
#мобилизация
#добровольцы
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Стало известно, зачем разрыли могилу участника СВО спустя год после похорон
Бойца СВО Ерина перезахоронили, поскольку он не сообщил данных о себе
19 июля 2024, 19:01

Фото: iStock/David_Bokuchava

Могилу участника СВО разрыли, а его тело перезахоронили, поскольку он не предоставил информации о себе в госпитале, в котором проходил лечение. Об этом в своём Telegram-канале сообщила член Совета по правам человека марина Ахмедова.
Отмечается, что при поступлении в госпиталь Александр Ерин не сообщил, что он родом из Тамбовской области и женат. Из-за этого его похоронили в Краснодарском крае, где как раз и располагается госпиталь.

Супруга военного Алёна узнала о том, что её муж похоронен в Краснодарском крае только в июле 2024 года – спустя год поисков. Последний раз они разговаривали по телефону 18 июля 2023 года.

Ерина похоронили в родном городе с воинскими почестями.

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#сво
#военные
#госпиталь
#краснодарский край
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Зеленскому сообщили мрачные новости с фронта
Меркурис: Россия регулярно наносит ракетные удары по инфраструктуре ВСУ
19 июля 2024, 18:43

Фото: iStock/IherPhoto

Британский эксперт Александр Меркурис заявил в своем блоге на YouTube, что Россия продолжает регулярно наносить ракетные удары по инфраструктурным объектам ВСУ на Украине.
Меркурис отметил, что эти новости плохи для украинцев. Эксперт утверждает, что Киев ищет всевозможные способы как-то улучшить свое положение, однако ситуация практически не меняется.

По словам Меркуриса, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому регулярно сообщают об ухудшении положения, так как высокие летние температуры увеличивают нагрузку на систему электроснабжения из-за необходимости включать системы кондиционирования воздуха и холодильные установки.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#сша
#эксперт
#всу
#киев
#украина
#россия
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На Украине начали мобилизовать 90% ограниченно годных
Генштаб ВСУ: каждый десятый ограниченно годный признаётся непригодным к службе
19 июля 2024, 18:25

Фото: iStock/Oleksander Bontei

На Украине начали мобилизовать 90% военнообязанных в упразднённой ранее категорией здоровья «ограниченно годен». Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Отмечается, что в настоящее время полностью непригодными к службе признают только каждого десятого гражданина, которые ранее имели статус ограниченно пригодного.

В Генштабе украинской армии подчеркнули, что половина признанных годными отправляется для ведения службы в боевые части, а вторая половина проходит службу во вспомогательных частях.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* заявил, что украинцев моложе 25 лет, ранее имевших статус ограниченно годных, могут мобилизовать. Такая возможность появилась из-за правовой коллизии, когда была создана новым мобилизационным законом.

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#всу
#мобилизация
#украина
#сво
#военные
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Зеленский заявил, что кандидат в вице-президенты США не разбирается в конфликте на Украине
Зеленский: кандидат в вице-президенты США не понимает ситуации на Украине
19 июля 2024, 18:02

Фото: IStock/DmyTo

Кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс, последовательно выступающий за прекращение поставок Вашингтоном вооружений Киеву, не понимает, что происходит на Украине. С таким утверждением выступил украинский президент Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Ранее Вэнс открыто заявлял об идее прекратить военную помощь Украине. Он уточнил, ситуация на украинском фронте ему безразлична.

Зеленский в очередной раз высказал мнение, что кандидат не осознает происходящего на Украине и пригласил его посетить страну. Он также выразил надежду на то, что ему удастся наладить сотрудничество с новыми лидерами США.

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#сотрудничество
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#заявление
#всу
#зеленский
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Рогов рассказал, как пограничники прострелили голову уклонисту на границе с Молдавией
Рогов: пограничники расстреляли в спину уклониста на границе с Молдавией
19 июля 2024, 18:00

Фото: iStock/Daria Kulkova

В Молдавии во время сбора урожая рядом с украинской границей обнаружили тело молодого человека с огнестрельными ранениями. Об этом в своём Telegram-канале написал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Личность убитого удалось установить. Им является 32-летний украинский уклонист, которому удалось бежать из страны и даже пробежать 250 метров по молдавской территории. Однако затем со стороны Украины началась стрельба. Мужчина получил огнестрельные ранения головы и спины, из-за чего скончался на месте.

Рогов подчеркнул, что такие случаи расстрела бегущих от мобилизации украинцев фиксируются регулярно.

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#украина
#мобилизация
#пограничники
#стрельба
#мужчина
#владимир рогов
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ВСУ эвакуируют основные силы из приграничных районов Харьковского направления
19 июля 2024, 17:21

Фото: iStock/Olena_Z

Украинское командование отводит основные силы из приграничных районов Харьковской области. Об этом сообщил РИА Новости житель подконтрольной ВСУ территории региона.
Уточняется, что эвакуация основных сил происходит из приграничных районов к селу Гроховатка. По словам местного жителя, первыми линию боевого соприкосновения покинули сотрудники СБУ.

Он добавил, что все, кого насильно подселяли к нему в дом, уже погибли.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Одесской области мужчина умер после посещения военкомата
«‎Страна»: в Одесской области военнообязанный умер после посещения военкомата
19 июля 2024, 15:30

Фото: Фото: istockphoto/Soumen Hazra

Мужчина скончался в Одесской области после посещения военкомата. Об этом пишет украинское издание «‎Страна».
Отмечается, что мужчине было 34 года. Его госпитализировали из ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы). У него была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, субдуральная и эпидуральная гематомы мозга, ушиб мозга, эпилепсия. Других сведений о произошедшем инциденте нет.

Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить информацию о себе в военкомате. Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы.

Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.

До этого сообщалось, что военнообязанный скончался после прохождения военно-врачебной комиссии в Кривом Роге Днепропетровской области. Родственники предполагают, что украинца в военкомате могли избить.

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#владимир путин
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