СК РФ проверит информацию о телах мирных жителей в подвалах в зоне СВО

Фото: Фотобанк Московской области
Следственный комитет России проверит данные об обнаружении в зоне СВО тел мирных жителей, погибших от действий украинских войск. Об этом пресс-служба ведомства сообщила РИА Новости.
Отмечается, что следователи проверят распространившуюся в интернете информацию о том, что в подвалах домов вблизи линии боевого соприкосновения были обнаружены тела мирных жителей.
Днём ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские власти имеют доказательства того, что украинские военные целенаправленно расстреливали мирных жителей Дзержинска, которые отказывались покидать свои дома.
Одна из выживших рассказал, что бойцы ВСУ считали этих людей предателями родины, спокойно заходили в их дома и расстреливали.
Читайте также:
На брошенной боевиками ВСУ части Торецка обнаружили десятки тел мирных жителей
Рогов рассказал, как пограничники прострелили голову уклонисту на границе с Молдавией
На Украине начали мобилизовать 90% ограниченно годных
Днём ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские власти имеют доказательства того, что украинские военные целенаправленно расстреливали мирных жителей Дзержинска, которые отказывались покидать свои дома.
Одна из выживших рассказал, что бойцы ВСУ считали этих людей предателями родины, спокойно заходили в их дома и расстреливали.
Читайте также:
На брошенной боевиками ВСУ части Торецка обнаружили десятки тел мирных жителей
Рогов рассказал, как пограничники прострелили голову уклонисту на границе с Молдавией
На Украине начали мобилизовать 90% ограниченно годных
Анастасия Чинкова