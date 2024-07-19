Тело офицера СВО достали из могилы спустя год после похорон

Фото: IStock/fortton
В Краснодаре разрыли могилу участника специальной военной операции (СВО). Это произошло примерно через год после похорон военнослужащего, сообщает издание «Вестник» города Первомайска Тамбовской области.
Старший лейтенант Александр Ерин погиб в зоне боевых действий 18 июля 2023 года. Бойца похоронили в Краснодарском крае, где он проходил лечение.
Выждав ровно год, местная администрация решила перезахоронить павшего героя и организовала вторые похороны, но уже торжественные и с воинскими почестями. Солдата также воспели в местном храме Покрова Пресвятой Богородицы.
Читайте также:
«Мутные конторки»: в Госдуме рассказали о наживающихся на семьях бойцов СВО юристах
Десантники уничтожили пункт управления батальона ВСУ в Херсонской области
Боец Шакирьянов спас от обстрела ВСУ станцию спутниковой связи
Олег Дикий