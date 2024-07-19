Во Львове неизвестный выстрелил в экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион

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Во Львове неизвестный выстрелил в бывшего депутата Верховной рады и ультраправую политическую деятельницу Ирину Фарион. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По сообщениям местных СМИ, женщина получила огнестрельное ранение виска. В настоящее время она находится в критическом состоянии.
На данный момент информация о стрелке отсутствует.
Фарион известна своими русофобскими заявлениями. В частности, она утверждала, что не считает украинцами русскоговорящих бойцов ВСУ.
Ранее сообщалось, что в Самаре группа мигрантов избила депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя. По словам парламентария, он хотел остановить мужчин, которые избивали людей, однако сам был избит. Данный инцидент рассматривается как покушение на убийство.
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На данный момент информация о стрелке отсутствует.
Фарион известна своими русофобскими заявлениями. В частности, она утверждала, что не считает украинцами русскоговорящих бойцов ВСУ.
Ранее сообщалось, что в Самаре группа мигрантов избила депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя. По словам парламентария, он хотел остановить мужчин, которые избивали людей, однако сам был избит. Данный инцидент рассматривается как покушение на убийство.
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Анастасия Чинкова