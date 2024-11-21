Скоробогатова уходит с должности первого заместителя Набиуллиной

Ольга Скоробогатова (Фото: cbr.ru)
Ольга Скоробогатова приняла решение уйти с должности первого заместителя председателя Банка России, и 2 декабря она покинет ЦБ. Информация об этом появилась на сайте банка.
«Ольга Скоробогатова приняла решение продолжить карьеру вне Банка России», — говорилось в сообщении регулятора.
Освободившийся пост первого заместителя Эльвиры Набиуллиной займёт глава департамента информационных технологий Центробанка Зульфия Кахруманова. Пресс-служба Банка России подчеркнула, что Кахрумановой придётся курировать работу указанного департамента, а ещё операционного департамента и департамента финансовых технологий. В тот же день под кураторство Дмитрия Тулина — другого первого зама Эльвиры Набиуллиной — перейдет департамент национальной платежной системы.
«Она [Ольга Скоробогатова] задала импульс развитию финансовых и платежных технологий в Банке России на годы вперед», — отметила Эльвира Набиуллина.
Ольга Скоробогатова работала в ЦБ десять лет.
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