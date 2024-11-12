Центробанк опроверг информацию о весеннем снижении ключевой ставки

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Заявление депутата Государственной думы Марии Прусаковой о том, что Банк России планирует весной начать снижение ключевой ставки, не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.
Ранее Прусакова написала, что председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с представителями фракции КПРФ сообщила об имеющихся планах по снижению ключевой ставки начиная с марта 2025 года и постепенному доведению её до уровня 2023 года.
В пресс-службе ЦБ РФ подчеркнули, что глав Центробанка, выступая перед фракцией КПРФ не называла и не могла называть каких-то конкретных сроков изменения ключевой ставки. Дальнейшая траектория ставки будет определяться исключительно исходя из уровня инфляции и инфляционных ожиданий, отметили представители регулятора.
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Александр Бойцов