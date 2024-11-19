ЦБ заявил о переломном моменте в экономике России

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Экономика России находится в переломной точке, снижение ключевой ставки может начаться уже в следующем году. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на заседании Госдумы. По ее словам, ставку понизят, если не будет новых шоковых воздействий извне.
«По мере ее торможения (инфляции — прим. ред.) мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки. Если, конечно, никаких дополнительных шоков не будет внешних, снижение начнется в следующем году», — пояснила она.Набиуллина отметила, что, как ожидается, действия Центробанка позволят снизить инфляцию до 4,5-5% в 2025 году, а затем и вовсе ее закрепить в районе 4%. По прогнозу регулятора за сентябрь, из-за рекордно высокой ключевой ставки темпы роста кредитования компаний в этом году должны упасть до 17-20% с 22,6% в прошлом, а в следующем году — до 8-13%.
Ранее Центробанк России заявил о необходимости независимого проведения денежно-кредитной политики. Предложение согласовывать основные направления ДКП с правительством было отклонено.
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