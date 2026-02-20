Смартфоны, ноутбуки и игровые приставки продолжат дорожать минимум до 2027 года

20 февраля 2026, 14:56

Фото: iStock/8thCreator

Смартфоны, ноутбуки и игровые приставки продолжат дорожать как минимум до 2027 года из-за глобального дефицита оперативной памяти. Об этом сообщают аналитики The Verge, назвавшие кризис RAMageddon — от RAM и «армагеддон».





По оценкам экспертов, растущий спрос со стороны разработчиков ИИ усилил нехватку комплектующих и уже привёл к росту цен на SSD и модули памяти. Как заявил глава Qualcomm Криштиану Амон, в 2026 финансовом году дефицит и подорожание памяти будут определять ситуацию на рынке смартфонов. Производители сосредоточатся на премиальных моделях, сокращая линейки бюджетных устройств. В среднем гаджеты могут прибавить около 8% в цене, при этом доступные модели подорожают сильнее.



Кризис затронет и игровые приставки. По данным Bloomberg, новая PlayStation может выйти значительно дороже, а её релиз рискует сместиться на 2029 год. Steam уже отложила выпуск собственной Steam Machine. Производители ноутбуков также предупреждают о возможном росте цен — вплоть до 30% — и сокращении ассортимента. В Intel считают, что стабилизация рынка возможна не ранее 2028 года.

