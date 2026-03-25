СМИ написали, сколько денег потеряли недружественные страны в России с 2022 года
Компании из недружественных стран с 2022 по 2025 год недополучили в России более $610 млрд выручки. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на расчеты по корпоративной отчетности.
По данным издания, в 2021 году выручка таких предприятий на российском рынке превышала $280 млрд. Уже в 2022 году этот показатель сократился до $173 млрд, в 2023-м — до $130 млрд, в 2024-м — до $103 млрд. В 2025 году он, как отмечается, остался примерно на уровне предыдущего года.
Одновременно компании из дружественных стран усилили свое присутствие в России — их активы и доходы за этот период выросли вдвое. В 2024 году их совокупная выручка превысила $42 млрд.
Как отмечает газета, ушедшие с российского рынка компании за четыре года недосчитались около $26 млрд чистой прибыли, тогда как оставшиеся смогли увеличить этот показатель на $10 млрд. При этом продолжающие работу в России компании из недружественных стран потеряли $67 млрд выручки, а покинувшие рынок или приостановившие деятельность — $543 млрд.
Наибольшие потери пришлись на 100 крупнейших по выручке корпораций из недружественных стран: в среднем они лишились $87 млрд из $153 млрд годовой выручки.
Читайте также: