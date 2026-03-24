Внесённые Минфином поправки в Налоговый кодекс помогут подмосковному бизнесу

Работающие в Подмосковье компании малого и среднего бизнеса смогут скорректировать налоговую нагрузку, адаптировавшись к налоговым новшествам этого года. Этому помогут поправки в Налоговый кодекс, которые Минфин внёс на рассмотрение правительства, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Налоговые новшества вступили в силу 1 января 2026 года. Это заметно повлияло на ведение бизнеса в сегменте МСП. Изменения в Налоговый кодекс позволят сохранить доступ к отдельным мерам поддержки малых и средних предприятий, дадут возможность бизнесу адаптироваться к новым условиям работы. А переходный период для МСП позволит компаниям оценить все критерии и выбрать подходящую систему налогообложения.

«Планируется, что с 1 апреля по 31 декабря 2026 года компании и индивидуальных предпринимателей сегмента общественного питания, применявших упрощённую систему налогообложения и утративших в 2026 году освобождение от НДС, получат освобождение от налога на добавленную стоимость. То же самое касается и индивидуальных предпринимателей, потерявших право пользоваться патентной системой налогообложения. При этом предприятия общепита предлагают освободить от соблюдения условия о соответствии средней зарплаты на предприятии за минувший год показателю средней зарплаты в регионе», – отметили в ведомстве.

«Индивидуальные предприниматели, которые в декабре 2025 года совмещали патентную и упрощённую системы налогообложения или перешли на упрощённую систему в этом году, а также получили в 2025-м доход, превышающий 20 млн рублей, в 2026-м смогут изменить объект налогообложения по упрощённой системе», – добавили в ведомстве.