Внесённые Минфином поправки в Налоговый кодекс помогут подмосковному бизнесу
Работающие в Подмосковье компании малого и среднего бизнеса смогут скорректировать налоговую нагрузку, адаптировавшись к налоговым новшествам этого года. Этому помогут поправки в Налоговый кодекс, которые Минфин внёс на рассмотрение правительства, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Налоговые новшества вступили в силу 1 января 2026 года. Это заметно повлияло на ведение бизнеса в сегменте МСП. Изменения в Налоговый кодекс позволят сохранить доступ к отдельным мерам поддержки малых и средних предприятий, дадут возможность бизнесу адаптироваться к новым условиям работы. А переходный период для МСП позволит компаниям оценить все критерии и выбрать подходящую систему налогообложения.
«Планируется, что с 1 апреля по 31 декабря 2026 года компании и индивидуальных предпринимателей сегмента общественного питания, применявших упрощённую систему налогообложения и утративших в 2026 году освобождение от НДС, получат освобождение от налога на добавленную стоимость. То же самое касается и индивидуальных предпринимателей, потерявших право пользоваться патентной системой налогообложения. При этом предприятия общепита предлагают освободить от соблюдения условия о соответствии средней зарплаты на предприятии за минувший год показателю средней зарплаты в регионе», – отметили в ведомстве.В соответствии с нововведениями, индивидуальные предприниматели, утратившие право пользоваться патентной системой налогообложения, получат право на налоговые вычеты НДС по товарам, работам, услугам и имущественным правам, не использованным при применении патентной системы.
Индивидуальные предприниматели, которые в прошлом году совмещали общий налоговый режим и патентную систему налогообложения, а также получили за этот период более 20 млн рублей дохода, с начала года смогут перейти на упрощённую систему налогообложения.
«Индивидуальные предприниматели, которые в декабре 2025 года совмещали патентную и упрощённую системы налогообложения или перешли на упрощённую систему в этом году, а также получили в 2025-м доход, превышающий 20 млн рублей, в 2026-м смогут изменить объект налогообложения по упрощённой системе», – добавили в ведомстве.Применяющие упрощённую систему налогообложения смогут уменьшить доходы по ней. Они будут снижены на сумму НДС, уплаченную с авансов, полученных плательщиком, который на тот момент НДС ещё не платил.
Упростится и порядок получения МСП, работающими в сегменте обрабатывающей промышленности, пониженных страховых взносов. Для них предлагается исключить условие о необходимой доле доходов от основного вида деятельности за предыдущий год – не менее 70%.
Помимо этого, при расчёте необходимой доли доходов получения льготы, появится возможность суммировать доходы от основных и дополнительных видов деятельности из перечней правительства.