Подмосковные компании пригласили на вебинар о творчестве и бизнесе

24 марта 2026, 19:40

Сотрудники подмосковных компаний смогут принять участие в вебинаре «Творчество и предпринимательство», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Предпринимателям расскажут, как грамотно выстроить бизнес на творческих началах, добиться его устойчивого развития и не выгореть.





Мероприятие, организованное центром «Мой бизнес», начнётся в полдень 27 марта.

«Спикером выступит предприниматель Светлана Ярцева. Она также является резидентом туристского кластера центра «Мой бизнес» Орловской области, основателем клуба «Перезагрузка», организатором корпоративных мероприятий и тимбилдингов. В прошлом Ярцева руководила офисом «Сбербанк Премьер», – отметили в пресс-службе.