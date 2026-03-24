Подмосковные компании пригласили на вебинар о творчестве и бизнесе
Сотрудники подмосковных компаний смогут принять участие в вебинаре «Творчество и предпринимательство», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Предпринимателям расскажут, как грамотно выстроить бизнес на творческих началах, добиться его устойчивого развития и не выгореть.
Мероприятие, организованное центром «Мой бизнес», начнётся в полдень 27 марта.
«Спикером выступит предприниматель Светлана Ярцева. Она также является резидентом туристского кластера центра «Мой бизнес» Орловской области, основателем клуба «Перезагрузка», организатором корпоративных мероприятий и тимбилдингов. В прошлом Ярцева руководила офисом «Сбербанк Премьер», – отметили в пресс-службе.Зарегистрироваться на вебинар можно до 9 часов утра 27 марта по ссылке.
Участникам мероприятия расскажут, как объединить творческое начало и системную работу, построить не разрушающий любовь к творчеству бизнес, грамотно выстроить отношения с финансами, управлять процессами и всё контролировать.