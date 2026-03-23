Бизнес-леди составили 45% получателей финансовой поддержки Подмосковья
Женщины-предприниматели составляют почти половину получателей поддержки Московского областного фонда микрофинансирования. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она назвала фонд одним из инструментов поддержки бизнеса в регионе, которым активно пользуются подмосковные предприниматели.
«В прошлом году льготные займы получили более 300 предпринимателей, 45% из них – бизнес-леди. Возраст деловых женщин варьируется от 19 до 74 лет, а средний возраст – 44 года. Самыми популярными сферами деятельности стали производство, розничная торговля, услуги образования, медицина и общественное питание», – уточнила Зиновьева.Активнее других за поддержкой фонда в прошлом году обращались бизнес-леди из Красногорска, Одинцово и Солнечногорска.
В Мининвесте добавили, что 66% женщин, получивших поддержку фонда, совмещают ведение бизнеса и воспитание детей, 17% из них – многодетные.
Всего в прошлом году фонд предоставил бизнесу региона 325 льготных займов более чем на 671 млн рублей.