В Подмосковье перед Днём знаний насчитали более 700 точек продажи цветов

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Свыше 700 официальных магазинов и киосков по продаже цветов работает на территории Московской области, реестр составили сотрудники министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В преддверии Дня знаний в Подмосковье открыты 727 точек реализации цветов. Из них более 530 — это отдельно расположенные стационарные магазины, а 189 точке продажи цветов расположены в нестационарных объектах: павильонах и киосках», — говорится в сообщении.Специалисты отмечают, что при выборе цветов на День знаний стоит руководствоваться «цветочным этикетом». Например, в подарок педагогу со стажем больше подойдут герберы, алые и бордовые розы или подсолнухи. А для молодых учителей лучше выбрать альстромерии или букет кустовых роз.
Читайте также:
В Подмосковье стартует приём заявок на гранты для промышленников
Экономист Лобода назвал курс доллара осенью в самом негативном сценарии
В Подмосковье подсчитали, сколько стоит собрать ребёнка в школу
Лев Каштанов