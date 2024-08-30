В Долгопрудном запустят производство бытовой химии

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Предприятие по производству бытовой химии построят на территории городского округа Долгопрудный, участок под реализацию проекта инвестор — компания «Торговый дом «Традиция» — получил по льготной программе по поддержке импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Объем инвестиций в проект составит около 100 миллионов рублей. После выхода на полную мощность предприятие сможет производить в год не менее 120 тысяч тонн жидкого мыла, 140 тысяч тонн кондиционера для белья и столько же геля для стирки, а также по 60 тысяч тонн средств для чистки ковров, кухни и стёкол», — сказала зампред правительства области — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Она добавила, что благодаря новому производству в округе будет создано ещё не менее 50 рабочих мест.
В свою очередь, министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что инвестору предоставили участок площадью 1,6 гектара. На нём будет построен комплекс, состоящий из производственной площадки, склада для сырья и готовой продукции и административных помещений.
Ввести предприятие в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале 2026 года.
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