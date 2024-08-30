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В Долгопрудном запустят производство бытовой химии

30 августа 2024, 13:54
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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Предприятие по производству бытовой химии построят на территории городского округа Долгопрудный, участок под реализацию проекта инвестор — компания «Торговый дом «Традиция» — получил по льготной программе по поддержке импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Объем инвестиций в проект составит около 100 миллионов рублей. После выхода на полную мощность предприятие сможет производить в год не менее 120 тысяч тонн жидкого мыла, 140 тысяч тонн кондиционера для белья и столько же геля для стирки, а также по 60 тысяч тонн средств для чистки ковров, кухни и стёкол», — сказала зампред правительства области — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что благодаря новому производству в округе будет создано ещё не менее 50 рабочих мест.



В свою очередь, министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что инвестору предоставили участок площадью 1,6 гектара. На нём будет построен комплекс, состоящий из производственной площадки, склада для сырья и готовой продукции и административных помещений.

Ввести предприятие в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале 2026 года.

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#наталья адигамова
#долгопрудный
В Подмосковье увеличился выпуск молочной продукции
30 августа 2024, 12:56

Фото: пресс-служба Мининвества МО

Выпуск молочной продукции в Московской области с января по июль текущего года увеличился более чем на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Мининвества региона.
«Рост производства в выпуска секторе молочной продукции в Подмосковье за семь месяцев текущего года составил 14,4% в сравнении с прошлогодними показателями за такой же период», — говорится в сообщении.
Глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева отметила, что в пищевой промышленности Подмосковья, помимо производства молочной продукции, рост более чем на десять процентов отмечается ещё в нескольких секторах. Например, производство животных и растительных жиров и масел выросло на 20,9%, производство круп, муки и крахмалосодержащих продуктов — на 10,3%, а готовых кормов для животных — на 10,8%.

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#московская область
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В Подмосковье стартует приём заявок на гранты для промышленников
30 августа 2024, 11:59

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Приём заявок на получения гранта от Фонда развития промышленности (ФРП) Московской области откроется 4 сентября, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Грант можно использовать для компенсации затрат на модернизацию производства, приобретение оборудования, его монтаж и наладку, а также на строительство, капитальный ремонт, покупку помещений, зданий, земельных участков, проектно-изыскательные работы и прочее», — объяснила зампред правительства Подмосковья — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Подать заявку на грант могут предприятия, зарегистрированные в Московской области и работающие здесь не менее года. Заявки будут приниматься с девяти утра 4 сентября до шести вечера 12 сентября. Получатели грантов будут отбираться на конкурсной основе.

Подробная информация о суммах и условиях предоставления гранта размещена на сайте ФРП региона.

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#подмосковье
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Экономист Бутырина предрекла падения спроса россиян на пиво
29 августа 2024, 21:37

Фото: iStock/Evan Cottrell

Доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Бутырина заявила, что спрос россиян на пиво упадет на 5-10% в 2024-2025 годах.
«Этому поспособствует экономическая ситуация: ожидаемое замедление темпов роста экономики и реальных доходов населения на фоне высокой инфляции и геополитических рисков, снижение покупательной способности потребителей, демографические изменения. В России продолжается тренд на снижение доли представителей молодого населения, традиционно составляющих основную аудиторию потребления пива», — пояснила в беседе с Газета.ру Бутырина.

Кроме того, и тенденция роста популярности здорового образа жизни среди групп населения также сыграет роль в этом процессе.

Ранее доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская заявляла, что с осени россиян ждёт рост цен на продукты питания.

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Экспорт подмосковного зерна за год вырос более чем в шесть раз
29 августа 2024, 18:48

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Общий объём экспорта произведённых в Московской области зерновых культур к середине августа нынешнего года составил без малого 93 тыс. тонн. Это в 6,3 раза превышает показатель аналогичного периода 2023-го, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«По данным Агроэкспорта, самый значимый рост наблюдается по таким видам зерновых, как пшеница, кукуруза, ячмень, сорго и овёс. Экспорт пшеницы увеличился в 10 раз, превысив 34 тыс. тонн, кукурузы – в 10 раз, ячменя – в 6,6 раз. А экспорт овса увеличился на 135%», – привёл примеры министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных.
Ключевыми направлениями поставок министра назвал страны Ближнего Востока и Закавказья, на которые пришлось свыше 50% от общего объёма экспорта. Зерно также направляют в страны Азии, Восточной Европы и Юго-Восточной Азии.

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Центробанк допустил поднятие ключевой ставки до 20-22% при глобальном кризисе
29 августа 2024, 17:02

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Руководство Центрального банка России может резко поднять ключевую ставку в 2025 году — до 20 или даже до 22% годовых. Это произойдёт в случае глобального финансового кризиса.
Об этом сообщается в докладе регулятора, который называется «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов». Подобный сценарий обозначен Центробанком как «Рисковый. (Глобальный кризис)». Он предполагает усиление санкционного давления западных государств на российскую экономику, а также устойчивое падение спроса на Западе на фоне рецессии.

В таких условиях Банку России придётся пойти на существенное ужесточение кредитно-денежной политики. Например, процентная ставка, которая и без того достаточно высока и составляет 18%, может быть поднята на 2-4 процентных пункта и достичь 20-22%.

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Четыре прогноза на будущее от Центробанка: от хорошего к самому худшему
ЦБ РФ показал проект с тремя направлениями денежной политики на 2025-2027 год
29 августа 2024, 15:42

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центробанк РФ показал проект с четырьмя возможными направлениями кредитно-денежной политики на 2027 год, который включает базовый и три дополнительных сценария по развитию экономики России в этот период. Соответствующая информация опубликована на сайте Банка России.
Согласно основному прогнозируемому сценарию, в 2025 году инфляция снизится до 4-4,5 процентов, а после закрепится на уровне четырех процентов. Для достижения этой цели ЦБ будет поддерживать жесткие денежно-кредитные условия, в том числе за счет высокой ключевой ставки.

Три других сценариях, который рассматривает регулятор, делятся на дезинфляционный, проинфляционный и рисковый.

При первом варианте, рост ВВП будет более высоким за счет большого привлечения инвестиций, ощутимых темпах прироста совокупной факторной производительности и роста конечного потребления и валового накопления.

Второй альтернативный сценарий подразумевает жесткий рынок труда, на котором увеличение предложения повлечет за собой повышенный инвестиционный спрос и давление на инфляцию, что в конечном итоге приведет к еще более жесткой денежно-кредитной политике ЦБ.

Третье дополнительное направление учитывает серьезное ухудшение внешних условий из-за рецессии в крупнейших экономиках и мирового финансового кризиса в 2025 году, что вызовет падение мирового спроса и снижению ВВП в России. При таком раскладе инфляция подскочит до 13-15 процентов, а ключевая ставка составит 20-22% годовых.

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В Подмосковье подсчитали, сколько стоит собрать ребёнка в школу
29 августа 2024, 15:00

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Базовый набор школьных принадлежностей и формы в этом году в Московской области обойдётся родителям примерно в шесть тысяч рублей, если делать покупки в крупных торговых сетях, расчёты произвели специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«В этом году минимальная стоимость школьного комплекта составляет около 6 254 рублей для мальчика и 5 949 рублей для девочки», — говорится в сообщении.
В набор вошли самые необходимые канцелярские товары, ранец, спортивная обувь и одежда, а также школьная форма: рубашка, брюки, носки и ботинки для мальчика и сарафан, колготки и туфли для девочки.

В министерстве отметили, что в этом году в крупных сетях снизилась цена на канцелярские наборы. Если в прошлом году набор из девяти позиций стоил 447 рублей, то в этом — 415. Кроме того, существенно подешевели ранцы: с 1999 рублей в прошлом году до 1159 рублей в этом.

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Подмосковная лаборатория первой в России аккредитовалась на SNP-генотипирование
29 августа 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковный центр геномной селекции ООО «Мираторг-генетика» стал первой и пока единственной в России лабораторией, получившей аккредитацию на SNP-генотипирование. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
Этот метод позволяет изучить генетический код сельскохозяйственных животных и их особенности, чтобы отобрать для разведения самых продуктивных.
«В Московской области работает единственная в стране лаборатория, где проводятся исследования на SNP-генотипирование. Метод позволяет отобрать животных по таким признакам, как здоровье, плодовитость, устойчивость к заболеваниям, скорость набора мышечной массы и потребительское качество продукции. Эти факторы важны для эффективного развития отечественного животноводства и повышения его конкурентоспособности. Кроме того, они позволят увеличить продуктивность отрасли», – пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных.
Как уточнили в Минсельхозе, центр геномной селекции ООО «Мираторг-генетика» проводит около 400 тыс. исследований ДНК в год и входит в топ-10 мировых генетических ветеринарных лабораторий по производительности.

Объём инвестиций в проект составил 200 млн рублей. Заказчиками выступают отечественные сельхозтоваропроизводители. Помимо этого, компания сотрудничает с представителями Белорусии и Казахстана.

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#минсельхозпрод мо
#сельское хозяйство
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Сибирская компания расширит площадь машиностроительного завода в Подмосковье
29 августа 2024, 14:15

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье станут выпускать больше полуприцепов-рефрижераторов, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Новосибирская компания «СибЕвроВэн», производящая эту продукцию, в два раза увеличит мощности своего завода на территории региона за счёт строительства ещё одного цеха.
Производственная площадка в городском округе Щёлково будет запущена в работу в течение двух лет.
«У компании уже есть производственная площадка площадью 8 тыс. кв. м. на территории городского округа Щёлково, где каждый месяц производят 100 единиц техники. После запуска второго цеха компания сможет увеличить объём выпускаемой продукции не менее чем в два раза. Общий объём инвестиций в реализацию проекта оценивается в 500 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на площадке XI Международного форума технологического развития «Технопром-2024».
По её словам, приступить к строительству цеха компания рассчитывает во II квартале будущего года. А уже через год запланирован ввод в эксплуатацию. На предприятии будет создано не менее 200 новых рабочих мест.

Компания «СибЕвроВэн» входит в тройку ведущих производителей полуприцепов и около 15 лет занимается производством фургонов рефрижераторов для грузовых транспортных средств. Несколько лет назад было запущено производство полуприцепов рефрижераторов.

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