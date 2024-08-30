В Подмосковье увеличился выпуск молочной продукции

Фото: пресс-служба Мининвества МО
Выпуск молочной продукции в Московской области с января по июль текущего года увеличился более чем на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Мининвества региона.
«Рост производства в выпуска секторе молочной продукции в Подмосковье за семь месяцев текущего года составил 14,4% в сравнении с прошлогодними показателями за такой же период», — говорится в сообщении.Глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева отметила, что в пищевой промышленности Подмосковья, помимо производства молочной продукции, рост более чем на десять процентов отмечается ещё в нескольких секторах. Например, производство животных и растительных жиров и масел выросло на 20,9%, производство круп, муки и крахмалосодержащих продуктов — на 10,3%, а готовых кормов для животных — на 10,8%.
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