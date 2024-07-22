В Подмосковье расширяют производство автофургонов

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Новый цех по производству автофургонов построила в городском округе Щёлково компания «СибЕвроВэн», объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Инвестиции в создание нового цеха составили 250 миллионов рублей. Площадь постройки составляет около 6 тысяч квадратных метров. Здесь планируется каждый месяц выпускать по сто автофургонов», — говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что производственные площадки компании «СибЕвроВэн» расположены в Новосибирской области и Подмосковье. Компания выпускает различные фургоны, в том числе рефрижераторы, фургоны-термосы и фургоны для перевозки продуктов глубокой заморозки.
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Лев Каштанов