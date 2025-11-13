Сотни зарубежных брендов рискуют лишиться товарных знаков в РФ

13 ноября 2025, 12:28

Bloomberg: свыше 300 зарубежных брендов могут потерять свои товарные знаки в РФ

Фото: istockphoto/Victor Golmer

Более 300 зарубежных компаний, среди которых Giorgio Armani, Calvin Klein и Amazon, рискуют потерять права на свои товарные знаки в России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на судебные документы.