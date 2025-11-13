Сотни зарубежных брендов рискуют лишиться товарных знаков в РФ
Более 300 зарубежных компаний, среди которых Giorgio Armani, Calvin Klein и Amazon, рискуют потерять права на свои товарные знаки в России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на судебные документы.
Речь о брендах, которые продлевали регистрацию знаков в Роспатенте в расчёте на возможное возвращение на российский рынок. По законодательству РФ, если товарный знак не использовался в течение трёх лет, его могут аннулировать и передать тому, кто подаст соответствующую заявку и уплатит сбор (менее $1,500), отмечает издание.
Уже есть прецеденты: Amazon, Nokia и Victoria’s Secret лишились части прав после исков гонконгской Multigoods Production Ltd в суд по интеллектуальной собственности. Сеть магазинов «Айкрафт» сейчас пытается оформить на себя товарный знак Ray‑Ban.
При этом, по данным Роспатента, за 2024 год подали 15 534 заявки на продление регистрации товарных знаков — рекорд с 2020-ого.
Представитель Европейской ассоциации по товарным знакам (ECTA) Бартош Ферт заявил Bloomberg, что рост передач прав вызывает у европейских компаний обеспокоенность, и они могут «только надеяться на скорейшее окончание» конфликта.
