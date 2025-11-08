Достижения.рф

В России девять компаний борются за регистрацию товарного знака Лабубу

Фото: iStock/Octavio Parra

Девять российских компаний подали заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака популярной мягкой игрушки Лабубу. Об этом сообщает ТАСС.



Заявки поступили с мая по август 2025 года и сейчас проходят экспертизу. Помимо китайского правообладателя Pop Mart, на использование бренда претендуют производитель вина «Лоза Ставрополья», компания «Юань Хайлян», выпускающая оптические приборы и кинооборудование, а также ряд других фирм. Как оказалось, брендом хотят воспользоваться для выпуска игрушек, косметики, алкоголя, одежды и даже исследовательского оборудования.

Отмечается, что десятая заявка принадлежала косметическому бренду Natura Siberica, однако в сентябре ее отозвали по инициативе компании.

Некоторые заявители планируют использовать знак не только для потребительских товаров, но и для научных и спасательных аппаратов, что, по словам экспертов, может вызвать дополнительное внимание со стороны Роспатента при рассмотрении заявок.

Иван Мусатов

