В России девять компаний борются за регистрацию товарного знака Лабубу
Девять российских компаний подали заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака популярной мягкой игрушки Лабубу. Об этом сообщает ТАСС.
Заявки поступили с мая по август 2025 года и сейчас проходят экспертизу. Помимо китайского правообладателя Pop Mart, на использование бренда претендуют производитель вина «Лоза Ставрополья», компания «Юань Хайлян», выпускающая оптические приборы и кинооборудование, а также ряд других фирм. Как оказалось, брендом хотят воспользоваться для выпуска игрушек, косметики, алкоголя, одежды и даже исследовательского оборудования.
Отмечается, что десятая заявка принадлежала косметическому бренду Natura Siberica, однако в сентябре ее отозвали по инициативе компании.
Некоторые заявители планируют использовать знак не только для потребительских товаров, но и для научных и спасательных аппаратов, что, по словам экспертов, может вызвать дополнительное внимание со стороны Роспатента при рассмотрении заявок.
