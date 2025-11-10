Ушедший из России McDonald’s зарегистрировал «Биг Тейсти» в Роспатенте
McDonald’s вернул себе права на «Биг Тейсти» и «МакДоставку» в России
Американская корпорация McDonald’s, покинувшая российский рынок в 2022 году, вновь зарегистрировала в Роспатенте товарный знак «Биг Тейсти». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Согласно документам, бренд зарегистрирован по классу МКТУ №30, что позволяет компании производить и продавать под этим названием бургеры и другие продукты питания.
Кроме того, McDonald’s получил исключительные права на использование товарного знака «МакДоставка», предназначенного для сервиса доставки еды на дом. Права на оба бренда будут действовать до 2034 года.
