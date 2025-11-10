Ушедший из России McDonald’s зарегистрировал «Биг Тейсти» в Роспатенте

10 ноября 2025, 13:11

McDonald’s вернул себе права на «Биг Тейсти» и «МакДоставку» в России

Фото: Istock / webclipmaker

Американская корпорация McDonald’s, покинувшая российский рынок в 2022 году, вновь зарегистрировала в Роспатенте товарный знак «Биг Тейсти». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».