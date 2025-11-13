PlayStation может потерять свой товарный знак в России
16 ноября 2025 года у Sony закончится регистрация бренда PlayStation в Роспатенте, а значит, что другие компании смогут пользоваться аналогичными названиями и символикой. Об этом пишет «Постньюс».
Так, компания потеряет исключительные права на использование названия, если в ближайшее время не продлит знак.
«После этого любой бизнес сможет подать заявку на схожее обозначение, выпускать товары под брендом PlayStation и использовать его в рекламе без согласия правообладателя», — говорится в материале.
Генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина пояснила, что при истечении срока регистрации Sony сможет восстановить её на протяжении шести месяцев, однако для этого компании придётся заплатить повышенную пошлину.