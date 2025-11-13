Достижения.рф

PlayStation может потерять свой товарный знак в России

Фото: iStock/Fototocam

16 ноября 2025 года у Sony закончится регистрация бренда PlayStation в Роспатенте, а значит, что другие компании смогут пользоваться аналогичными названиями и символикой. Об этом пишет «Постньюс».



Так, компания потеряет исключительные права на использование названия, если в ближайшее время не продлит знак.

«После этого любой бизнес сможет подать заявку на схожее обозначение, выпускать товары под брендом PlayStation и использовать его в рекламе без согласия правообладателя», — говорится в материале.

Генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина пояснила, что при истечении срока регистрации Sony сможет восстановить её на протяжении шести месяцев, однако для этого компании придётся заплатить повышенную пошлину.
Элина Позднякова

