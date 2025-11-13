PlayStation может потерять свой товарный знак в России

13 ноября 2025, 12:21

Фото: iStock/Fototocam

16 ноября 2025 года у Sony закончится регистрация бренда PlayStation в Роспатенте, а значит, что другие компании смогут пользоваться аналогичными названиями и символикой. Об этом пишет «Постньюс».





Так, компания потеряет исключительные права на использование названия, если в ближайшее время не продлит знак.





«После этого любой бизнес сможет подать заявку на схожее обозначение, выпускать товары под брендом PlayStation и использовать его в рекламе без согласия правообладателя», — говорится в материале.