В декабре пенсионеры получат проиндексированную пенсию

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Уже в декабре российские пенсионеры получат проиндексированную пенсию. Этим поделился глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов с РИА Новости.
«Работающие и неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию уже в декабре», — говорится в сообщении.
Отмечается, что размер индексации составит 7,3 процента. В соответствии с законодательством, выплата увеличенных пенсий должна была пройти с 1 января 2025 года. Решение о переносе даты связано с продолжительными январскими праздниками. Те пенсионеры, которые получают пенсии в начале месяца, смогут забрать свои деньги уже в декабре.
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Иван Мусатов