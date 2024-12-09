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Россияне изменили представления о размере будущей пенсии

ВСК: россияне считают приемлемым размером пенсии сумму в 110 тысяч рублей
Фото: iStock/Denis Vostrikov

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Приемлемым размером пенсии большинство граждан РФ считает сумму в 110 тысяч рублей. В то же время, доля тех, кто видит оптимальной пенсию в диапазоне 100-200 тысяч рублей, увеличилась с 12% в начале года до 25% к его концу. Об этом информирует РИА Новости.
Если в начале года почти половина россиян ожидала пенсию в размере 50-100 тысяч рублей, то к концу года этот показатель снизился до третьи опрошенных. Наиболее высокие ожидания о размере пенсии имеют люди с высоким уровнем дохода, особенно жители крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург.

Однако, несмотря на изменения в ожиданиях, каждый второй россиянин еще не начал формировать сбережения на пенсию, а 32,7% респондентов даже не планируют этого делать. Наиболее финансово грамотными оказались мужчины с высоким уровнем дохода, тогда как люди со средним доходом и без детей менее склонны заботиться о финансовой подушке безопасности.



Что касается места жительства на пенсии, подавляющее большинство россиян (80%) планируют проводить старость на родине, в то время как только 9% желают жить за границей. Примерно четверть опрошенных не собираются менять место жительства после завершения трудовой деятельности, а столько же хотели бы переехать за город или в теплый южный регион, преимущественно в Краснодарский край.

Интересно, что среди молодежи наблюдается снижение желания переехать за границу после выхода на пенсию — только 15% респондентов из этой группы выражают такое намерение. Наиболее привлекательными для переезда остаются европейские страны (38%) и теплые южные страны (34,5%).

Ранее стало известно, что в России обсуждается инициатива о введении семидневного блокирования средств, полученных от продажи квартир и домов, с целью проверки законности сделок с недвижимостью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пенсионеры
#пенсии
#изменения
#сбережения
В РФ предложили блокировать средства от продажи недвижимости
В России предлагают ввести временную блокировку средств от продажи недвижимости
09 декабря 2024, 07:22

Фото: iStock/ArtemSam

В России обсуждается инициатива о введении семидневного блокирования средств, полученных от продажи квартир и домов, с целью проверки законности сделок с недвижимостью. Об этом пишут «‎Известия».
По данным газеты, письмо с предложением было направлено главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной заместителем председателя комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Светланой Разворотневой.

Отмечается, что за последние два года на рынке недвижимости активизировались мошеннические схемы, одной из которых является так называемая схема «продавец под влиянием».

Аферисты убеждают собственников недвижимости по телефону принять участие в фиктивной операции, якобы связанной с действиями силовых органов, таких как ФСБ или МВД. В рамках этой схемы гражданам предлагают продать свою жилплощадь, а вырученные средства перевести «сотрудникам» правоохранительных органов. При этом злоумышленники уверяют, что сделка является лишь формальностью и право собственности будет восстановлено.

Однако в результате таких манипуляций граждане теряют как свое жилье, так и деньги, полученные от продажи.

Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила об увеличении случаев телефонного мошенничества, в которых злоумышленники подделывают номера ФСБ и других органов безопасности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#жильё
#мошенники
#фсб
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Мошенники все чаще используют номера ФСБ: как не стать жертвой
​ФСБ предупредила о действиях мошенников с подменой номеров и голосов
09 декабря 2024, 01:17

Фото: iStock/artoleshko

Федеральная служба безопасности России сообщила об увеличении случаев телефонного мошенничества, в которых злоумышленники подделывают номера ФСБ и других органов безопасности, передает РИА Новости. В ФСБ предупредили, что эти действия становятся все более изощренными, и поделились рекомендациями, как избежать обмана.


Основные схемы обмана: переводы на «безопасные счета» и фальшивые угрозы

Мошенники нередко выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, имитируя их голоса и убеждая жертв переводить деньги на так называемые «безопасные счета» или передавать средства курьерам.

Преступники используют поддельные «служебные удостоверения», фотографии фальшивых приказов и других документов, которые выглядят убедительно. Мошенники могут угрожать «уголовными делами» против жертв или их родственников, предлагая «решить вопрос» за деньги.

Фото: iStock/nevodka

Подобные звонки сопровождаются требованиями о соблюдении конфиденциальности под предлогом уголовной ответственности за разглашение государственной тайны.

Как распознать мошенников

ФСБ предупреждает, что настоящие сотрудники никогда не будут использовать мессенджеры для связи или присылать копии служебных удостоверений. Телефоны доверия используются только для приема информации. Если вам звонят с требованиями продать имущество, перевести деньги на «единый расчетный счет» или просят код из SMS, немедленно прекращайте разговор.

Также мошенники активно используют технологии подмены номера, что делает звонки похожими на официальные. В разговоре они часто используют фразы: «безопасный счет», «ваш гражданский долг», «данные вашей карты». Эти признаки должны насторожить.

Фото: iStock/ronstik

Как защититься: советы для граждан

  1. Не реагируйте на срочные требования. Если вам звонят и требуют немедленно перевести деньги или передать имущество, прекратите разговор. В российском законодательстве нет ответственности за отказ от таких действий.
  2. Перепроверяйте информацию. Если звонок поступил якобы от родственников или знакомых, позвоните им сами, чтобы убедиться в подлинности ситуации.
  3. Не доверяйте демонстрации «документов». Поддельные удостоверения и приказы часто используются мошенниками для создания иллюзии достоверности.
  4. Свяжитесь с официальными органами. Используйте номера, указанные на официальных сайтах ФСБ или МВД, чтобы проверить подлинность звонка.

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За билет на балет «Щелкунчик» в Большом театре придётся заплатить 100 тысяч рублей

Роскосмос показал спутниковый снимок циклона, который накрыл Москву
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#служба
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СК возбудил уголовное дело против медика, который вживлял осколки боеприпасов
08 декабря 2024, 20:25

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

Председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело против военного медицинского работника, который вживлял осколки боеприпасов, передало агентство РИА Новости.
«Военный медик, действуя вместе с двумя вышестоящими должностными лицами, проводил хирургические операции по вживлению осколков боеприпасов для имитации ранения», — обратил внимание глава Следственного комитета.

Александр Бастрыкин подчеркнул, что потом в документы вносились фальшивые данные, на основании которых производились выплаты.

Глава следственного ведомства уточнил, что подобным образом фигуранты уголовного похитили более 12 миллионов рублей.

Ранее Александр Бастрыкин заявил, что шесть российских офицеров сфальсифицировали ранения 45 бойцов, похитив 240 миллионов рублей. Соучастники привлекаются к уголовной ответственности, подчеркнул глава Следственного комитета Российской Федерации.

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#ск рф
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За билет на балет «Щелкунчик» в Большом театре придётся заплатить 100 тысяч рублей
На аукционе максимальная ставка за билет на балет «Щелкунчик» составила 100 тыс
08 декабря 2024, 20:05

Фото: iStock/ ErmakovaElena

Самая большая ставка за один билет на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре составила 100 тысяч рублей на аукционе. Данные торгов, которые прошли в воскресенье, приводит РИА Новости.
«Щелкунчик», на который Большой театр продавал билеты, пройдёт 25 декабря в 12:00. Самое хорошее предложение на торгах за один билет в партер — 100 тысяч рублей при стартовой цене в 50 тысяч. Данные ставки сделали люди, купившие места во втором ряду партера — номера с 9 по 11.

Наибольшая ставка за комплект из двух билетов составила 150 тысяч рублей при изначальной цене в 100 тысяч. За такие средства получилось выкупить 16 и 17 места в первом ряду партера.

Ранее билеты на новогодний балет «Щелкунчик» в Большой театр для зрителей от 14 до 22 лет, в категории «60 плюс», а также для ветеранов боевых действий раскупили за две минуты. Продажи стартовали на официальном сайте в понедельник, 2 декабря, в 10:00 по московскому времени.

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Бастрыкин: 6 офицеров организовали имитацию ранений 45 военных и похитили ₽240 млн
08 декабря 2024, 18:09

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил, что шесть российских офицеров сфальсифицировали ранения 45 бойцов, похитив 240 миллионов рублей, сообщило агентство РИА Новости.
«Соучастники привлекаются к уголовной ответственности», — обратил внимание глава Следственного комитета Российской Федерации.

Данные средства предназначались на компенсации военнослужащим, подчеркнул Александр Бастрыкин.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклады от региональных управлений после получения информации из СМИ о фактах незаконного вывоза несовершеннолетних из Российской Федерации за границу.

До этого в программе одного из федеральных телеканалов обсуждалась ситуация в некоторых российских регионах, где продолжается деятельность организаций, которые специализируются на продаже и перевозке несовершеннолетних детей за рубеж. Данную информацию проверят следователи.

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#следователи
#данные
#компенсации
#бастрыкин
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Россиянам рассказали, как определить поддельный аккаунт в Telegram
08 декабря 2024, 17:10

Фото: istockphoto/Claudia Nass

В Telegram участились случаи мошенничества с использованием аккаунтов-двойников. Внешне профили могут выглядеть абсолютно так же, как аккаунты знакомых, коллег или родственников но на самом деле они созданы для похищения персональных данных и обмана пользователей.
Об этом РИА Новости рассказали эксперты ГК «Гарда» — компании, специализирующейся на противодействию интернет-мошенничеству. Чтобы не попасться на уловку аферистов, руководитель отдела информационной безопасности Виктор Иевлев рекомендует в первую очередь проверить имя пользователя и его наличие в списке контактов. Также рекомендуется уточнить личную информацию, которая известна только настоящему владельцу аккаунта и которая ранее не обсуждалась в чате.

В случае выявления поддельного аккаунта необходимо сообщить об этом в техническую поддержку мессенджера. Если профиль в Telegram украли, нужно закрыть все активные чаты, сменить пароль и ввести двухуровневую аутентификацию.

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#эксперты
#компании
#telegram
#новости
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На Солнце произошли две сильные вспышки класса X
08 декабря 2024, 14:30

Фото: iStock/ murat4art

За 8 декабря на Солнце произошли две сильнейшие вспышки, проинформировало агентство ТАСС, ссылаясь на центр мониторинга солнечной активности.
«8 декабря в 12:06 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X2.3. Ранее в этот день в 01:15 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3917 (S07E27) зарегистрирована вспышка M3.2 продолжительностью 13 минут», — обратили внимание в центре мониторинга солнечной активности.

Согласно информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, за 7 и 8 декабря на Солнце к данному моменту зафиксировали практически 30 вспышек среднего класса С.

В конце осени учёные из Института прикладной геофизики поделились, что на Солнце зафиксирована сильная вспышка класса М. Всплеск произошёл днём 10 ноября, продолжительность вспышки составила 31 минуту. Это событие является значительным для наблюдений за солнечной активностью.

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#солнце
#лаборатории
#магнитные бури
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Президент РФ посмертно наградил медиков, которые погибли при крушении Ми-2 под Кировом
08 декабря 2024, 12:05

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин наградил Орденами Пирогова посмертно медиков, которые погибли в октябре во время крушения вертолета санитарной авиации в Кировской области. Указ российского лидера опубликовали в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации, передало агентство РИА Новости.
Вечером 26 октября в Кировской области у деревни Белеенки в лесу вертолёт санавиации Ми-2 авиакомпании «Вяткаавиа» попал в катастрофу. На борту было четыре человека — пилот, медицинский работник и два фельдшера, все они погибли.

Владимир Путин наградил Орденами Пирогова посмертно медсестру Татьяну Гмызину, врача Александра Гыску и медбрата за высокий профессионализм и самоотверженность, которые они проявили в рамках оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.


По информации регионального минздрава, Александр Гыcка с 2022 года работал врачом анестезиологом-реаниматологом отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи. В её в составе он выполнил 377 вылетов.

Фельдшер Татьяна Гмызина трудилась в системе здравоохранения 30 лет – изначально фельдшером выездной бригады скорой помощи, потом медицинской сестрой – анестезистом. С 2024 года женщина вошла в состав отделения санитарной авиации.

Во время создания в 2017 году службы санитарной авиации фельдшер Сергей Широких стал одним из первых, кто был включен в состав авиамедицинской бригады. Всего он совершил больше 1,2 тысячи вылетов.

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Юрьев день 2024: когда отмечается, суть праздника и день памяти Георгия Победоносца
08 декабря 2024, 10:00

Фото: istockphoto / gsermek

Юрьев день, также известный как Егорьев день, был тем редким случаем в году, когда крепостные крестьяне имели возможность сменить своего помещика. Этот праздник был связан с почитанием святого Георгия Победоносца, покровителя земледельцев. «Радио 1» расскажет об истории Юрьева дня, его значении и традициях.

Когда отмечается Юрьев день в 2024


На Руси святого Георгия Победоносца почитали под именами Юрий или Егорий, и он был одним из самых почитаемых святых. Именно его образ изображен на гербе Москвы.

В церковном календаре для святого Георгия предусмотрено три значимых праздника:

  • 6 мая — день мученической смерти святого Георгия.
  • 16 ноября — день, когда в IV веке был освящён храм в честь святого в Лидде.
  • 9 декабря — день освящения церкви великомученика Георгия в Киеве в 1051 году.
Дата 9 декабря, согласно старому стилю — 26 ноября, была на Руси известна как Юрьев день.

История Юрьева дня


По легенде, святой Георгий появился на свет в городе Белите (ныне Бейрут, Ливан) в семье обеспеченных христиан в конце III века. В молодости Георгий обладал выдающимся интеллектом, отвагой и крепким телосложением, поэтому решил посвятить свою жизнь военной карьере.

Во время службы Георгий стал высокопоставленным чиновником и доверенным лицом жестокого правителя Диоклетиана, который преследовал христиан. Однажды Георгий узнал, что одного из верующих приговорили к смертной казни на очередном судебном процессе. Он отправился к Диоклетиану и объявил о своём неверии в идолов, заявив, что исповедует веру в Иисуса Христа. Затем Георгий раздал всё своё имущество и освободил слуг.

Сначала Диоклетиан предложил Георгию отречься от своих убеждений, но тот остался непреклонен. Тогда император решил подвергнуть Георгия пыткам.

Однако усилия палачей не принесли результата — Георгий не изменил своей позиции и даже во время пыток продолжал молиться. Увидев, что продолжать мучения бессмысленно, Диоклетиан приказал казнить Георгия. В 303 году Георгий был обезглавлен в городе Никомидии (ныне Измит, Турция).

Фото: istockphoto / bpperry

Исторические источники указывают на то, что Юрьев день был учреждён в XI веке князем Владимиром Мономахом. В этот день праздновался день памяти святого Георгия, который считался защитником сельского хозяйства и животноводства.

Именно к 26 ноябрю по старому стилю (сейчас — 9 декабря) заканчивался сбор урожая, и наступало время выплаты крестьянам заработанных денег. Однако землевладельцы не учитывали реальный вклад работников и часто платили меньше, чем было положено. Поскольку Юрьев день также назывался Егорьевым днём, в русском языке возникло выражение «объегорить», что означает обмануть при расчётах.

Юрьев день был единственным днём, когда в XI–XVII веках крестьяне могли переходить от одного помещика к другому. Это явление также называют «крестьянским выходом».

Кто такой Георгий Победоносец и как он связан с Юрьевым днем


Этот праздник посвящён христианскому мученику Георгию Победоносцу, который прославился благодаря одному из чудес — победа над змеем, опустошавшим земли.

На иконах его изображают как всадника, поражающего змея копьём. С XIV века этот образ стал символом Русского государства и гербом Москвы.

Георгий Победоносец имел большое значение для крестьян. В народе его часто называли Юрием или Егорием, что объясняет разнообразие названий этого праздника.


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Почему Георгия прозвали Победоносцем


Святого Георгия называют Победоносцем из-за его духовной победы над мучителями и непоколебимой веры.

Кроме того, Георгия так стали называть из-за того, что он спас девушку от змея, пронзив чудовище копьём.


Почему Георгий Победоносец изображен на гербе России


На протяжении многих столетий святой Георгий защищает Москву. Его изображение на государственном гербе России подчёркивает исключительную роль города в истории всей страны.

Образ Георгия Победоносца, олицетворяющий неизбежную победу добра над злом, символизирует величие и могущество Москвы и всей России.

Этот образ — знак знак мужества, защиты и победы над внешними и внутренними угрозами. На гербе России он изображен как всадник, поражающий дракона — символ зла и тирании.

Фото: istockphoto / Hermsdorf

Традиции на Юрьев день


В отличие от других православных праздников, на Руси Юрьев день был днём труда, а не отдыха. В этот день люди начинали готовиться к зиме: утепляли окна, запасались дровами и выполняли другие необходимые работы по хозяйству.

Также было принято отдавать долги.

Кроме того, на Юрьев день произносили заговоры против волков, чтобы защитить домашний скот. Тогда верили, что с начала праздника и до Рождества волки собираются в стаи и нападают на домашних животных, будто бы Святой Георгий «открывает» их пасти.

Также в этот день люди обращали внимание на природу, чтобы не упустить важные приметы.

Приметы и обычаи на Юрьев день


Приметы на Юрьев день:

  • Если на Юрьев день много снега, то в мае деревья станут зелёными;
  • морозы в Юрьев день предвещают холодную зиму;
  • утренний иней на Юрьев день указывает на богатый урожай в следующем году;
  • если в праздничный день ветер дует с севера, то скоро наступят заморозки.
Кроме того, на Юрьев день молились святому Георгию о здоровье скота и богатом урожае.

Что означает «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день»


В конце XVI века переход крестьян в Юрьев день был запрещён. Теперь они должны были оставаться у своего помещика на всю жизнь. Так у них отобрали последнюю возможность сменить хозяина и улучшить своё положение.

В то время и появилась поговорка «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!», которая выражала разочарование от несбывшихся надежд.

Так говорят, когда происходят внезапные перемены к худшему.

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