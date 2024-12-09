Россияне изменили представления о размере будущей пенсии

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Приемлемым размером пенсии большинство граждан РФ считает сумму в 110 тысяч рублей. В то же время, доля тех, кто видит оптимальной пенсию в диапазоне 100-200 тысяч рублей, увеличилась с 12% в начале года до 25% к его концу. Об этом информирует РИА Новости.
Если в начале года почти половина россиян ожидала пенсию в размере 50-100 тысяч рублей, то к концу года этот показатель снизился до третьи опрошенных. Наиболее высокие ожидания о размере пенсии имеют люди с высоким уровнем дохода, особенно жители крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург.
Однако, несмотря на изменения в ожиданиях, каждый второй россиянин еще не начал формировать сбережения на пенсию, а 32,7% респондентов даже не планируют этого делать. Наиболее финансово грамотными оказались мужчины с высоким уровнем дохода, тогда как люди со средним доходом и без детей менее склонны заботиться о финансовой подушке безопасности.
Что касается места жительства на пенсии, подавляющее большинство россиян (80%) планируют проводить старость на родине, в то время как только 9% желают жить за границей. Примерно четверть опрошенных не собираются менять место жительства после завершения трудовой деятельности, а столько же хотели бы переехать за город или в теплый южный регион, преимущественно в Краснодарский край.
Интересно, что среди молодежи наблюдается снижение желания переехать за границу после выхода на пенсию — только 15% респондентов из этой группы выражают такое намерение. Наиболее привлекательными для переезда остаются европейские страны (38%) и теплые южные страны (34,5%).
Ранее стало известно, что в России обсуждается инициатива о введении семидневного блокирования средств, полученных от продажи квартир и домов, с целью проверки законности сделок с недвижимостью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Однако, несмотря на изменения в ожиданиях, каждый второй россиянин еще не начал формировать сбережения на пенсию, а 32,7% респондентов даже не планируют этого делать. Наиболее финансово грамотными оказались мужчины с высоким уровнем дохода, тогда как люди со средним доходом и без детей менее склонны заботиться о финансовой подушке безопасности.
Что касается места жительства на пенсии, подавляющее большинство россиян (80%) планируют проводить старость на родине, в то время как только 9% желают жить за границей. Примерно четверть опрошенных не собираются менять место жительства после завершения трудовой деятельности, а столько же хотели бы переехать за город или в теплый южный регион, преимущественно в Краснодарский край.
Интересно, что среди молодежи наблюдается снижение желания переехать за границу после выхода на пенсию — только 15% респондентов из этой группы выражают такое намерение. Наиболее привлекательными для переезда остаются европейские страны (38%) и теплые южные страны (34,5%).
Ранее стало известно, что в России обсуждается инициатива о введении семидневного блокирования средств, полученных от продажи квартир и домов, с целью проверки законности сделок с недвижимостью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова