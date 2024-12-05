Стало известно, какие пенсии будут получать российские пенсионеры в 2025 году

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В 2025 году в России пенсии проиндексируют на 14,75%. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, ее слова передает «Лента.ру».
«Всех получателей пенсии ожидают индексации. Индексации произойдут с 1 апреля 2025 года и составят 14,75 процента», — заявила Бессараб.
Она уточнила, что получатели социальных пенсий, чьи доходы не достигают прожиточного минимума, будут получать социальные доплаты.
Депутат подчеркнула, что все пенсионеры будут обеспечены прожиточным минимумом. Доплаты будут производиться как из бюджета региона, так и из федерального.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве принято решение об индексации на 5,5% социальных выплат с 1 января 2025 года. Минимальная пенсия в столице в следующем году составит 25 850 рублей.
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