Совхоз бронетанкового завода продадут почти за 1 млрд рублей

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Госкорпорация «Ростех» выставила на торги совхоз, который принадлежал 163-му бронетанковому ремонтному заводу (БТРЗ), проинформировала компания «РТ-Капитал».
«К продаже представлен земельно-имущественный комплекс в Краснодарском крае, хутор Красное», — сообщалось на сайте «РТ-Капитал».
На продажу выставили земельные участки, общая площадь которых составляет более 2000 гектаров. На плодородных землях есть производственные помещения для переработки урожая, склады для сельхозтехники, 27 единиц транспортных средств и технические сооружения.
Стартовая цена лота составила 928 851 078 рублей. Торги в электронной форме пройдут 16 декабря 2024 года.
«Ростех» отметил, что продаваемый имущественный комплекс — непрофильный актив для завода, который в настоящее время планирует сосредоточиться на своём главном производственном направлении.
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