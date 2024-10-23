В «Ростехе» заявили о возможности остановки экспорта высокотехнологичной продукции

Сергей Чемезов (Фото: сайт Кремля)
Госкорпорация «Ростех» может прекратить экспорт высокотехнологичной продукции из-за рекордного уровня ключевой ставки. Об этом сообщил глава корпорации Сергей Чемезов в рамках заседания Совета Федерации.
«При такой процентной ставке вся прибыль съедается процентами, которые мы вынуждены заплатить банку», — пояснил глава «Ростеха».
По словам Чемезова, либо госкорпорация прекращает весь экспорт высокотехнологичной продукции, которая включает самолеты, системы ПВО, либо необходимо сформировать альтернативу. Он отметил, что рекордный уровень ключевой ставки — это «серьезный тормоз» для роста промышленности.
Ранее заместитель председателя банка Алексей Заботкин не исключил нового повышения ключевой ставки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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