«Ростех» назвал самую защищенную технику в зоне СВО

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Самоходка «Мста-С» обладает наибольшей проходимостью и защищенностью в зоне спецоперации на Украине. Такое заявление сделали в госкорпорации «Ростех».
«С приходом осени дороги в зоне СВО превратятся в непролазные топи. Такие условия затрудняют перемещение техники, но только не нашей «Мсты». Эта самоходка на вязких грунтах превосходит все иностранные образцы благодаря чрезвычайно удачной гусеничной платформе танка Т-72», — отметили там.Специалисты добавили, что у техники есть современные системы управления для использования высокоточных снарядов. В частности, можно поражать цель одновременно по разным траекториям при помощи пяти боеприпасов. Кроме того, дальность стрельбы «Мсты» сопоставима с образцами противника.
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