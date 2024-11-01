«Союзмолоко»: сливочное масло подорожало из-за объёмов производства мороженого

Предельный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет может увеличиться до 97 тысяч рублей в 2027 году. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в рамках заседания программной комиссии партии «Единая Россия».