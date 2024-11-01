«Союзмолоко»: сливочное масло подорожало из-за объёмов производства мороженого

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В 2024 году россияне начали есть больше мороженого. Потребление и производство выросли на 24 процента — это привело к дефициту сливочного масла.
Из-за роста производства мороженого в России, начался дефицит сливок. Генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов сказал, что это дефицит спровоцировал скачок цен на сливочное масло, передает Ura.ru.
В текущем году потребление и производство мороженого сильно выросли — прирост составил около 24 процентов. Это и стало причиной нехватки сливок и сливочного масла на рынке, считает эксперт.
Для производства сыра также требуются сливки. Дополнительный спрос создают и продукты для потребления вне дома в кафе, ресторанах и гостиницах.
Минсельхоз заявил, что оптовые цены на сливочное масло снизились и для того, чтобы поддерживать стабильность рынка в РФ, активно увеличивают производство сухого молока.
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«Ситуация с дефицитом жиров сильно влияет на все глобальные рынки, не только на внутренний», — подчеркнул он.
В текущем году потребление и производство мороженого сильно выросли — прирост составил около 24 процентов. Это и стало причиной нехватки сливок и сливочного масла на рынке, считает эксперт.
Для производства сыра также требуются сливки. Дополнительный спрос создают и продукты для потребления вне дома в кафе, ресторанах и гостиницах.
Минсельхоз заявил, что оптовые цены на сливочное масло снизились и для того, чтобы поддерживать стабильность рынка в РФ, активно увеличивают производство сухого молока.
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Ольга Енгалычева